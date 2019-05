Latteria friulane racconta il latte e la sua filiera

Latterie Friulane, eccellenza produttiva del Friuli Venezia Giulia, partecipa all’importante iniziativa mondiale che il primo giugno di ogni anno celebra il latte quale elemento tra i più significativi nell’alimentazione, e propone una serie di eventi dedicati attraverso un viaggio a ritroso: dalla tavola alla stalla.



Un autentico percorso di conoscenza “formato Friuli” che Latterie Friulane ha deciso di condividere con il territorio partendo dal proprio stabilimento per terminare a Palazzolo dello Stella nella tenuta Marianis, azienda che vanta un latte biologico divenuto simbolo della qualità incontaminata a marchio Latterie Friulane.



Gli eventi organizzati sono gratuiti e permettono a grandi e piccini di vedere da vicino la lavorazione del latte fresco così come la sua trasformazione in prodotti gustosi e ricchi di proprietà nutritive, come ad esempio lo yogurt. Tutto ciò avviene insieme agli esperti che seguono passo a passo i singoli gruppi che finiscono il tour in un’allegra merenda; una formula che piace e che spiega bene il tutto esaurito dell’evento inaugurale dello scorso sabato, evento che sarà replicato il prossimo 25 maggio, sempre a Campoformido. Le porte si apriranno nuovamente per accogliere tutti coloro che si iscriveranno telefonando al numero verde 800 848 020.



Il gran finale con i festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Latte culminerà in Tenuta Marianis il prossimo 2 giugno. Nella splendida campagna della Bassa Friulana, sin dal mattino andrà in scena la tradizionale marcia non competitiva in mezzo al verde e con uno sguardo alla laguna che si affaccia poco distante. La vera novità di quest’anno sarà quest’anno data dalla possibilità di visitare l’allevamento biologico, conoscere l’alimentazione delle mandrie e le regole dell’agricoltura e del benessere animale, indispensabili per un latte sano e di qualità. Anche per questo appuntamento, sempre gratuito, è necessario iscriversi mandando una mail a info@tenutamarianis.it.