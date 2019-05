Momenti Montasio premiata all’Interactive Key Award

“Momenti Montasio” tra i migliori progetti digitali dell’anno: la campagna di promozione multicanale della dop friulana si è aggiudicata il prestigioso premio “Editor's Choice” al 20° Interactive Key Award 2019, il riconoscimento nazionale più importante nella comunicazione online in scena il 22 maggio nell’auditorium dello Iulm di Milano alla presenza dei massimi esponenti della comunicazione e del giornalismo italiano.

Uno speciale riconoscimento per aver affrontato in maniera coinvolgente e innovativa la comunicazione integrata in ambito food, sostenendo l’aspirazionalità di un prodotto a Denominazione di Origine Protetta e aumentandone la domanda. Una campagna pubblicitaria veicolata in rete, in diversi “momenti” dell’anno, che ha permesso di rilanciare l’immagine di questo tipico prodotto alimentare, rafforzandone la reputazione e rilanciandone i consumi. E’ questa la motivazione del premio la cui strategia, affidata alla storica agenzia di marketing udinese Aipem, ha originato un progetto di comunicazione integrata multicanale, le cui attività in rete hanno contribuito ad aumentare l’engagement sui social, generare traffico qualificato sul sito web e incrementare la visibilità del prodotto.

E i numeri lo dimostrano tanto che la rinnovata immagine, il nuovo website, il blog tematico, le videoricette, l’ufficio stampa e i canali social, incentivati dalle numerose attività messe in campo dal Consorzio del Montasio hanno generato un traffico di centinaia di migliaia di utenti.

“Assieme all’agenzia Aipem abbiamo totalmente rivisto l’immagine del nostro prodotto – racconta Marina Cavedon direttore e responsabile marketing del Consorzio Montasio - anche in virtù del nuovo posizionamento di marca. Ci siamo orientati verso un’immagine più ricercata ma al contempo semplice, elegante e minimale, con il giusto tocco di appeal. Le numerose attività di comunicazione veicolate in rete ma anche sui media tradizionali, a cui si sono affiancate diverse iniziative di promozione e degustazione sul territorio nazionale – aggiunge il direttore – sono state particolarmente invitanti e coinvolgenti, aumentando i consumi, offrendo al contempo importanti informazioni sui valori nutrizionali di questo nostro tipico prodotto".