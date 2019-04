Montasio principe delle degustazioni anche a Vinitaly

Il Consorzio di Tutela del formaggio Montasio dop vuole accompagnare appassionati e amanti del buon cibo alla scoperta di tutti i sapori di questa eccellenza frutto di conoscenze secolari, tradizioni e tecniche di produzione che rappresentano un patrimonio della cultura locale.

Intenso il calendario che vede in queste settimane la dop protagonista tra eventi, degustazioni guidate da tecnici qualificati Onaf, aperitivi con formaggio in abbinata al buon vino del Collio e del Prosecco e kermesse enograstonomiche.



Il 7 aprile da non perdere l’appuntamento a Vinitaly nell’area del Prosecco Doc con una degustazione davvero speciale. Il 10 aprile l’aperitivo con degustazione passerà alla Scuola di Cucina Internazionale Alma di Colorno mentre giovedì 11 con un doppio appuntamento alla Scuola di Cucina Italiana di Milano.

Il 12 aprile durante il nuovo e originale Festival gastronomico-culturale, “Formaggi e Sorrisi”, dalle 18.30 alle 19.30 presso il PalaCheese - Cortile Federico II nel centro storico di Cremona, ci saranno le degustazioni guidate delle diverse stagionature di Montasio abbinate ai rinomati vini friulani del Collio e il Prosecco, e la realizzazione in “live” del formaggio in presenza di un mastro casaro. L’ingresso è gratuito, su prenotazione. Questa manifestazione è dedicata ai prodotti caseari italiani e presenta un ricco programma, vario e articolato, che comprende sia appuntamenti dedicati al grande pubblico come spettacoli di animazione e itineranti, degustazioni, show cooking, sia momenti informativi e culturali come convegni, tavole rotonde, appuntamenti dedicati all'arte casearia e laboratori didattici. Maggiori approfondimenti su: info@formaggiesorrisi.it

Dal 25 al 28 aprile il Montasio farà parte della grande vetrina dei migliori formaggi di qualità presenti a “Formaggio in Villa 2019”. Nella favolosa cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, sarà possibile apprezzarlo tra degustazioni, show cooking e aperitivi.

Il 27 aprile si tornerà in Friuli con una degustazione di Ricotta e Montasio alla Festa della Ricotta di Mortegliano. Un’iniziativa che sarà replicata il 5 maggio a Fontanafredda.

Dal 6 al 9 maggio il Montasio sarà presente anche a TuttoFood, l’esposizione internazionale che si terrà a Milano dedicata agli operatori del settore agroalimentare.