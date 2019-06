Nasce Andre, la birra per l'inclusione sociale

Il birrificio artigianale triestino Cittavecchia, nell'ambito delle iniziative per il proprio ventennale, lancia Andre, la prima birra dedicata all’inclusione sociale Andreè una birra artigianale dedicata a “I Bambini delle Fate”, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi d'inclusione sociale gestiti a beneficio di famiglie con bambini e ragazzi affetti da autismo e altre disabilità.

Il Birrificio Cittavecchia, in occasione del suo ventennale, ha realizzato questa nuova e coinvolgente English Ipa che ripercorre i tratti vintage delle vecchie ricette inglesi, ma volge lo sguardo alla modernità dei luppoli americani. L’assoluta novità è la sua genesi in quanto voluta in collaborazione con un amico, Franco Antonello, Presidente de I Bambini delle Fate e padre di Andrea.

Per Cittavecchia, non solo Andre rappresenta “la birra del cuore” ma esprime concretamente l’impegno nel sociale del Birrificio, infatti parte del ricavato viene devoluto ai progetti che I Bambini delle Fate realizzano in tutta Italia. Con l’occasione si rinnova anche tutta la linea grafica delle birre e c’è anche qualche novità birraria. Una veste totalmente nuovaper le bottiglie, dalla grafica delle etichette ai nomi di alcune tipologie.

“Un passo che - raccontano dal birrificio – ha richiesto parecchi mesi di gestazione. I nomi delle birre sono ora legati ad una storia originale, autentica, fatta per essere raccontata, e che rappresenta la nostra identità, il nostro territorio e soprattutto il nostro impegno; una storia che viene riportata in etichetta”.

Accanto ad Andre, che si presenta come una moderna e accattivante English Ipa, sono state tenute a battesimo la helles Giant Cave, dal nome della Grotta Gigante, nelle cui vicinanze si trova il birrificio; la Weiss White Shark, in riferimento agli squali che un tempo popolavano il Golfo di Trieste e l’Adriatico; la Vienna Lucky Shoes, dal nome della fabbrica di scarpe americana che sorgeva a Portovecchio nel dopoguerra; ha mantenuto il suo nome la Karnera, la stout omaggio al celebre pugile di Sequals che vede come novità la versione estiva alle amarene accanto a quella più invernale come Irish stout. Non mancano nemmeno le citazioni letterarie, che invece riflettono la storia dei due birrai: la saison Goriot– da Le Père Goriotdi Balzac, lettura amata dal birraio-enologo Giulio Ceschin – e la belgian strong ale Formidable – il formato di birra preferito dal commissario Maigret, personaggio caro al birraio Michele Barro.

Le nuove etichette e il lavoro di rilancio dell’immagine – curati dall’agenzia udinese Primastudio – sono state presentate lo scorso 20 giugno nell'esclusiva cornice di Portopiccolo.

“Siamo partiti – affermano dallo studio - revisionando il logo, per dare dignità internazionale alla storia del birrificio che ora si affaccia ad un mercato più vasto, e dal 21 giugno è online anche il loro nuovo sito”.

Dal birrificio replicano: “Ci piace ricordare la nostra prima cotta nel luglio del 1999, quando eravamo tra i pochi pionieri della birra artigianale in Italia; ma il traguardo dei vent'anni ci ha stimolati a raccontare anche una nuova Cittavecchia che oggi è un'unione fertile di storia e futuro: per questo vogliamo che il 2019 sia qualcosa di più che una semplice celebrazione, ma una presa di coscienza e un impegno, un percorso che abbiamo iniziato assieme a I Bambini delle Fate”.