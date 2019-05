Nel fine settimana torna Cantine Aperte

Torna l'appuntamento più importante per tutti i wine lovers: il 25 e il 26 maggio, infatti, i produttori regionali apriranno i battenti per la 27esima edizione di Cantine Aperte, la kermesse nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino che anche quest'anno, in Friuli Venezia Giulia, coinvolgerà tutto il territorio per far incontrare vignaioli, appassionati, esperti e turisti al motto di “Vedi cosa bevi”.

QUI L'ELENCO COMPLETO DELLA CANTINE ADERENTI

La manifestazione è stata presentata oggi ad Aquileia alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Bini, del direttore generale di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero, della Presidente di Movimento Turismo del Vino Fvg, Elda Felluga, del coordinatore di Cantine Aperte Fvg, Massimo Del Mestre, del rappresentante di Civibank, Sergio Paroni, e di Paola Boccalon dell’associazione Imprenditori Città di Aquileia – Aquileia Te Salutat.

“L’enogastronomia si conferma un importante driver di viaggio” ha osservato Bini “e Cantine Aperte è l’evento che decine di anni fa ha contribuito a sviluppare sempre di più l’enoturismo in regione, anche in periodi dell’anno non propriamente turistici. Il turismo enogastronomico permette la creazione di un’offerta integrata, che propone l’enogastronomia abbinandola agli altri cluster, come la cultura, lo sport o le diverse esperienze che si possono fare in regione. In quest’ottica, rientra anche il progetto della Strada del Vino e dei Sapori del Fvg, gestito da PromoTurismoFvg, che riunisce quasi 300 aderenti selezionati per le loro capacità di accoglienza turistica in abbinamento alla promozione e vendita dei loro prodotti / vini”.

“Ringrazio innanzitutto”, esordisce Felluga, “le istituzioni regionali e CiviBank per il fondamentale supporto fornito al turismo del vino. In questi anni si sono create preziose sinergie nell’ottica della valorizzazione della cultura del vino e dei suoi territori. In questo contesto si inserisce pienamente la collaborazione nata con l’associazione Imprenditori Città di Aquileia –Aquileia Te Salutat e la Fondazione Aquileia, grazie alla quale sarà possibile effettuare visite guidate gratuite a importanti siti archeologici ricordando che quest’anno ricorrono i 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia. Abbiamo riunito 5 produttori vitivinicoli della zona sotto la bandiera di Cantine Aperte: quale modo migliore per ribadire la secolare relazione tra questo territorio e il vino! Le cantine e i siti archeologici potranno essere visitati anche in bicicletta, comodamente noleggiabili presso l’InfoPoint in via Julia Augusta: un idea slow pensata per far vivere agli eno-appassionati momenti speciali alla scoperta del territorio”.

“Supportare quest’importante iniziativa legata all’enoturismo”, afferma Paola Boccalon, “è in linea con il grande lavoro portato avanti negli ultimi 7 anni, grazie anche al nostro esperto in marketing turistico Emanuele Zorino, e rappresenta il coronamento della volontà del territorio di fare rete”.

Cantine Aperte non è una semplice festa del vino ma molto di più: è un vero e proprio viaggio all’interno di questo magico e variegato mondo, possibile grazie ai racconti appassionati degli stessi produttori, alla qualità dei loro prodotti e alle esperienze indimenticabili che vengono organizzate nelle cantine. I vignaioli sono pronti ad accogliervi offrendovi da 1 a 3 degustazioni gratuite mentre le successive, a discrezione di ogni singola azienda, potranno essere a pagamento. Non dimenticate, inoltre, che alcune aziende offrono la visita e/o le esperienze solo su prenotazione per cui verificate e prenotatevi in tempo. Ricordiamo inoltre che sabato sera (salvo diversamente indicato) si svolgeranno le Cene con il Vignaiolo, mentre domenica, nelle cantine aderenti, troverete gli speciali Piatti Cantine Aperte, proposte della cucina del territorio abbinate a un vino.

Scoprite le modalità di partecipazione, tutte le informazioni su Cantine Aperte, i menù delle Cene con il Vignaiolo, i Piatti Cantine Aperte, le iniziative nelle cantine, le esperienze su prenotazione, il noleggio bici e molto altro su www.cantineaperte.info.

SOLIDARIETÀ. Presente alla conferenza stampa anche Albarosa Massimo, delegata da Lauretta Carlon – presidente del comitato regionale Unicef – che ha ringraziato il Movimento Turismo del Vino Fvg "perché da quasi 20 anni Cantine Aperte nella nostra regione sostiene le meritevoli iniziative dell’Unicef. Anche quest’anno, infatti, si è rinnovata la collaborazione con i Comitati provinciali Fvg e nelle cantine troverete l’originale kit degustazione, calice e tracolla che, oltre a permettervi l’accesso alle degustazioni, vi permetterà di sostenere l’Onlus con la campagna “Nutri la vita. Salviamo i bambini dalla malnutrizione”.

Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia è organizzato dal Movimento Turismo del Vino FVG con il supporto di PromoTurismo FVG. Si ringraziano per la collaborazione i partner e gli sponsor tecnici di Cantine Aperte: CiviBank, Del Torre, Acqua Dolomia, Juliagraf, IlMaggese / Novalis, Latteria di Venzone e Latte Carso, AsterCoop Madimer, Q.B. QuantoBasta, Università degli Studi di Udine e Vino e Sapori FVG.

Ricordiamo infine che Cantine Aperte segna anche l’apertura ufficiale del 20° Concorso Internazionale per illustratori “Spirito di Vino” che viene annualmente indetto da MTV FVG e raccoglie le più belle e divertenti vignette satiriche sul tema del vino realizzate da vignettisti di tutto il mondo. La scelta di affidare un messaggio sul vino all’espressione pungente della satira è ciò che contraddistingue da sempre questo concorso. Un’originale e accattivante sfida lanciata ogni anno in tutto il mondo, in cui il tema del vino si rivela un elemento culturale in grado di essere spunto infinito di inedite creazioni. I partecipanti possono inviare le loro opere dal 26 maggio al 13 ottobre.