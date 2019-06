Nuovo mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone

Coldiretti Pordenone inaugurerà venerdì 7 giugno, alle 17.30, a Pordenone in via Roma il nuovo mercato coperto di Campagna Amica.

“Non sarà una cerimonia –fanno sapere dall’organizzazione agricola- ma una festa, un incontro tra il mondo agricolo e i cittadini consumatori e così sarà per tutti i giorni di apertura del mercato”.

Tutti sono invitati. Sono previste più iniziative. La raccolta firme a sostegno delle petizione Stop cibo anonimo con i giovani di Coldiretti, per garantire la tracciabilità obbligatoria della materia prima in tutti i prodotti agroalimentari. Ci saranno i volontari di Focsi, che promuoveranno la campagna Abbiamo riso per una cosa seria, a sostegno dell’agricoltura familiare in Africa.

Non mancheranno le degustazioni con i prodotti tipici del territorio a chilometro zero. Saranno gli agrichef di Campagna Amica, i cuochi contadini che spiegheranno e realizzeranno le ricette.

Ci sarà inoltre lo spazio bimbi. Un angolo nel mercato dove colori, libri, ma anche terra e piante per realizzare un orto, saranno i materiali a disposizione dei più piccoli.

Un momento di incontro, con i produttori agricoli, che saranno a disposizione per spiegare come coltivano, allevano e trasformano i loro prodotti.