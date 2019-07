Park Wine Party, il Gruppo Hit accende i riflettori sull’enogastronomia locale

Conoscere la Slovenia attraverso il gusto: è questo l’obiettivo del Park Wine Party. Forte dei grandi successi delle scorse edizioni, il quinto appuntamento di uno degli eventi degustazione più celebri del paese torna nella suggestiva cornice del Park Hotel & Entertainment. Il 30 agosto, sotto le stelle di Nova Gorica, infatti, sarà possibile lasciarsi guidare in un viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie della Slovenia, dell’evoluzione e delle ultime novità in fatto di enogastronomia locale, tra wine tasting experiences e buon cibo. I sapori della regione saranno i grandi protagonisti della serata, esaltati anche dalla possibilità di confrontarsi direttamente con i maggiori produttori locali. Curiosi, appassionati ed addetti del settore potranno viziare il loro palato con delle vere coccole a cura di 7 chef dei più rinomati ristornati della zona: Špacapanova hiša di Komen, Podfarovž di Vipava, Belica di Goriška brda, Štorja pod stopnicami di Postojna, Fabrika, Park ed il Perla di Nova Gorica.



A celebrare il gusto anche una selezione accurata di etichette della regione vinicola del litorale sloveno. L’evento, organizzato dal Gruppo Hit, avrà come ospiti speciali 21 cantine, provenienti dai distretti del Collio Sloveno, Valle del Vipava, Carso e Istria Slovena, che nel corso degli ultimi anni hanno saputo farsi spazio nel settore, coniugando il progresso con le più antiche tradizioni e l’innovazione tecnologica con il rispetto della natura, conquistando così l’attenzione internazionale. Gruppo Hit aprirà così le porte di una serata sotto le stelle per coniugare in pieno stile l’art de vivre locale ed animare gli spiriti di tutti gli ospiti con eccellenti portate, vini di ottima qualità e buona musica. A portare il ritmo durante l’intera durata dell’appuntamento serale uno spettacolo di danza live ad opera di Encanto Amazonian che si esibirà sulle note del gruppo Jumpin' Shoes. La band musicale aiuterà inoltre a trasformare la serata in una vera e propria esperienza multisensoriale, coniugando il gusto con piacevoli melodie. Un chiaro esempio di come Hit Universe of Fun pone al primo posto la cura per i dettagli e l’attenzione verso il grado di soddisfazione dei propri ospiti.



Un aspetto più volte messo in luce da Lavra Peršolja Jakončič, responsabile relazioni esterne del Gruppo: “L’evento Park Wine Party rappresenta per noi un importante momento di convivialità volto a celebrare le tradizioni che da sempre contraddistinguono le strutture del Gruppo Hit. Ottimo cibo, etichette esclusive e grandi professionisti sono alcuni dei pilastri su cui si basa la nostra offerta e, allo stesso tempo, chiavi di successo del gruppo sul territorio. Con le diverse strutture presenti in tutta la Slovenia Ufficio Stampa per l’Italia c/o Interface Tourism Italy Via Carducci, 36 Milano elisa.eterno@interfacetourism.com emanuele.palmieri@interfacetourism.com Tel 02.83660917 promuoviamo la grande sinergia che lega indissolubilmente l’offerta dei nostri hotel con il territorio e le sue eccellenze, come i circuiti enologici del Paese. Un gancio unico ed interessante per lasciarsi conquistare da un paese ricco di esperienze uniche.” Per tutti coloro che desiderano unirsi all’evento è sufficiente acquistare il biglietto in prevendita sulla pagina web del Park Casinò & Hotel al costo di 25€ o direttamente presso il Privilege Point all’interno del centro il giorno stesso dell’evento, al costo di 35€.



Per l’occasione è stato costruito anche un pacchetto pensato per assicurare il massimo comfort a tutti coloro che vogliono concedersi una serata di pieno divertimento. Al costo di 120 euro sarà infatti previsto per gli ospiti un pernottamento per 2 persone in camera doppia con prima colazione e due tickets d’ingresso al Park Wine Party.