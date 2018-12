Pasta, se la conosci la scegli

Fonte importante di carboidrati complessi, la pasta rappresenta un piatto sano e un alimento base della dieta mediterranea, modello alimentare perfino entrato a far parte del patrimonio dell’Unesco. Ma di pasta, lo sappiamo bene, in commercio ne esistono decine di marche e di tipi. Come riconoscere, sugli scaffali, al momento dell’acquisto, un alimento di qualità?



“La prima mossa è leggere l’etichetta e la prima informazione da cercare è la provenienza del grano duro, la materia prima per eccellenza della nostra pasta – commenta Donatella Peressini, ricercatrice dell’Università di Udine specializzata nel settore delle Scienze agroalimentari -. La materia prima può essere 100% italiana, 100% estera o mista. In tutti i casi la sicurezza igienico sanitaria è assicurata, ma la provenienza del grano, alla fine non influenza la qualità. Il primo parametro è il colore giallo caratteristico della pasta: deriva da pigmenti naturalmente presenti nel grano e rappresenta proprio una cartina al tornasole per quanto riguarda la qualità dell’alimento: più è gialla, migliore è la pasta. Non devono assolutamente essere presenti sulla superficie della pasta né puntini scuri né bianchi.



I primi indicano che lo sfarinato non è stato macinato bene: all’interno sono rimasti dei frammenti di crusca, che possono provocare rotture durante la cottura, i secondi sono dovuti ad un’imperfetta essiccazione oppure alla presenza di farina di grano tenero. Pasta già spezzata presente all’interno della confezione indica invece un basso contenuto di proteine della pasta, fatto che la rende più fragile. Una pasta viene considerata di buona qualità quando è tenace, tiene la cottura e non diventa collosa – prosegue l’esperta -. A garantire queste caratteristiche è la quota proteica, composta essenzialmente dal glutine. Questo è un componente che non dobbiamo demonizzare, ma che dobbiamo conoscere per comprendere la qualità della pasta”.

Ci stiamo abituando sempre di più a consumare anche la pasta integrale.



“Quando troviamo la denominazione ‘integrale’ su un pacco di spaghetti i maccheroni, questa condizione può essere ottenuta in due modi – prosegue Peressini -. Pasta preparata usando una semola integrale di grano duro, utilizzando tutti i componenti del grano. La stessa definizione però si applica anche a pasta prodotta con semola raffinata cui è stata aggiunta della crusca. Il nome è lo stesso, ma nel secondo caso non c’è una parte nobile del grano, che è il germe. In questo secondo caso sarebbe meglio parlare di prodotto ‘semintegrale’. La distinzione la possiamo fare leggendo l’etichetta. La pasta integrale è prodotta con semola integrale, nel secondo caso la semola è ‘di grano duro’ ma tra gli ingredienti troviamo anche la crusca”.