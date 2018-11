Prosciutti friulani premiati con i 'cinque spilli'

Prosciutti friulani in grande evidenza nella Guida “I Salumi d'Italia 2019” de L'Espresso. Due eccellenze della provincia di Udine - Dok Dall'Ava a San Daniele del Friuli e Wolf di Sauris - sono state infatti premiate oggi a Colorno (Parma) nel contesto della presentazione del prodotto editoriale avvenuta nella cornice di Alma, Scuola internazionale di Cucina Italiana.



Dok Dall'Ava si è aggiudicata i “cinque spilli” che, nella valutazione, certificano le eccellenze, con il suo Dop Dok Dall'Ava 18 mesi e la soddisfazione non manca: «Siamo contenti - evidenzia il titolare dell'azienda, Carlo Dall'Ava - perché è la terza volta che esce la Guida e ancora una volta siamo stati premiati, a riprova della passione che mettiamo nel nostro lavoro per far nascere un prodotto di qualità. Il riconoscimento ci riempie di gioia e ci stimola a proseguire sulla strada intrapresa. Il volume, inoltre, contribuisce a portare maggiore visibilità al mondo di prosciutti e salumi: il Friuli non è soltanto vino, anche se l'abbinamento tra i nostri eccellenti prodotti è di sicuro vincente».



“Cinque spilli” anche per Wolf, arrivati grazie al Prosciutto di Sauris Igp: «Siamo davvero contenti - ammette l'Amministratore delegato dell'azienda carnica, Stefano Petris - di essere stati inseriti nel novero dei 44 prodotti che hanno ricevuto una valutazione eccellente. Al nostro fianco ci sono tanti nomi importanti della salumeria italiana e questo ci riempie d'orgoglio». Un risultato che premia gli sforzi dello storico prosciuttificio friulano: «Siamo una realtà in continua evoluzione - conclude Petris -, dettata da nuove tecniche e costante attenzione per la materia prima. Prodotto, servizio e immagine, integrati tra loro, sono il “biglietto da visita” di Wolf. Per un'azienda come la nostra puntare sulla qualità è indispensabile».



La “Guida Salumi d'Italia 2019” ha recensito 200 produttori. A valutare i salumi, sulla base di degustazioni sensoriali, sono stati cuochi, norcini, sommelier e critici gastronomici. A realizzare il volume è stata la società Gurus di Reggio Emilia, guidata da Sabatino Sorrentino. Sono stati valutati oltre 500 salumi. Tra questi, 44 prodotti hanno ricevuto i cinque spilli, il massimo della valutazione, tra i quali anche quelli firmati Dok Dall'Ava e Wolf. Per il Friuli ancora una grande soddisfazione.