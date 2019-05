Quattordici edizioni per Likof

San Floriano del Collio si prepara per la quattordicesima edizione del Likof, una tre giorni dedicata non solo al territorio ma anche ai suoi frutti più prelibati, alla terra, alle tradizioni e all’agricoltura, con menzione speciale per la grande produzione vitivinicola della zona. Una festa bilingue, il cui tema, per l’edizione 2019, in programma venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno, sarà il Collio Bianco, pregiata varietà autoctona. Tra le varie conferme le cene nel vigneto. Gli ospiti potranno partecipare alle cene nel vigneto di venerdì e sabato oppure alla cena nel parco del castello Formentini, che si svolgerà la domenica. I piatti saranno curati da rinomati chef dall’Italia e dalla Slovenia: Damjan Miklus, Dejan Matjašec, Massimo De Belli e Daniele Zennaro. Le pietanze verranno accompagnate dagli ottimi vini dei produttori della Vinoteka.

In piazza non mancheranno anche lo stand Vinoteka en plein air con un'ampia selezione di vini dei produttori di San Floriano del Collio; inoltre sarà possibile degustare i vini dei produttori dell’Enoteca di Cormons e i produttori di ribolla di Oslavia. Il ristorante en plein air sarà curato da realtà locali (Agriturismo Štekar, Osteria - Enoteca Dvor di San Floriano del Collio, Osteria Ai Tre Amici di Gorizia e il circolo F. B. Sedej di San Floriano).

Ad organizzare il tutto l’associazione Vinoteka Colli di San Floriano - Števerjanski griči, in collaborazione con il C.C.C.S. ‘F.B. Sedej’, il C.C. Briški grič, l’associazione ONAV, l’Associazione produttori ribolla di Oslavia, l’Enoteca di Cormòns, con il patrocinio del Comune di San Floriano del Collio e del Consorzio Collio. Tra le aziende associate presenti anche Simon Komjanc, Manià, Muzic, Korsič, Vogrič, Gradis'ciutta, Humar e Skok.