Sale l'attesa per Ein Prosit Grado

"Buona parte di chi sceglie il nostro Paese, e di conseguenza anche il Friuli Venezia Giulia, come meta per le proprie vacanze lo fa in base all'offerta enogastronomica, cibo e vino, sempre più alta e di qualità. Ein Prosit, nelle sue due edizioni annuali, è il primo evento enogastronomico del Nordest ed è una manifestazione di eccellenza che non si limita a promuovere Udine e Grado, ma muove l'intero comparto turistico e della promozione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, in occasione della presentazione della quarta edizione di Ein Prosit Grado, la rassegna enogastronomica che dal 12 al 14 luglio richiamerà sull'Isola del sole migliaia di appassionati e gourmand da tutta Italia e dall'estero, in particolare da Austria, Slovenia e Croazia.

Gli appuntamenti complessivi della manifestazione saranno una quarantina, tra cene stellate, degustazioni guidate e incontri con oltre 70 tra i più importanti produttori del panorama enogastronomico italiano e internazionale.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito web www.einprositgrado.org.