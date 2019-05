Sapori Pro Loco, al via il secondo weekend

Al via venerdì 17 maggio il secondo weekend di Sapori Pro Loco a Villa Manin: si parte già all'ora dell'aperitivo alle 18 per proseguire tutta la sera. Aperti fin da subito i chioschi, sia per l'aperitivo che per la cena, con 32 Pro Loco che proporranno grazie ai loro appassionati volontari oltre 100 specialità enogastronomiche nel prato tra le due esedre. Ci sono anche due appuntamenti collaterali da non perdere.

Nello Spazio Incontri arredato con le sedie dell'Italian Chair District alle 18.30 l'associazione Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia insieme a PromoTurismoFVG propone la degustazione guidata de “Le Birre artigianali del Friuli Venezia Giulia”, sempre più richieste (partecipazione gratuita ma su prenotazione fino esaurimento posti disponibili, recarsi all'Infopoint di Sapori Pro Loco).

Alle 21.30 sul palco di fronte alla villa North East Ska* Jazz Orchestra con il nuovo album omonimo presentato per l’occasione.