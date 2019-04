Sapori Pro Loco, ecco le date

Il conto alla rovescia è iniziato: l’edizione 2019 di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia, si terrà a Villa Manin l’11 e il 12 e dal 17 al 19 maggio. Nell’attesa di scoprire il programma - che sarà presentato nella conferenza stampa del 7 maggio nella sede della Regione a Udine alle 11 - si può già dire che non mancheranno le occasioni per gustare delle autentiche leccornie.

“Infatti - ha dichiarato Valter Pezzarini, presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia che organizza la manifestazione - saranno come ogni anno un centinaio le proposte tra piatti tipici, vini e birre del territorio. Aspettiamo migliaia di persone nel complesso dogale per una vera festa adatta a tutte le età”.

Da sottolineare come, a fronte di un dibattito sull’utilizzo della plastica monouso che si sta consolidando solo in questi mesi in Italia, Sapori Pro Loco sia all’avanguardia già da diverso tempo. “Crediamo - ha concluso Pezzarini - nel valore del rispetto della natura: per questo già da 10 anni utilizziamo piatti e posate compostabili nonché abbiamo una gestione dei rifiuti che permette di differenziarli prima del conferimento. Siamo un’Ecofesta, marchio dell’Unpli, l’unione delle Pro Loco d’Italia, che certifica quelle realtà attente all’ambiente: un riconoscimento del quale siamo orgogliosi”.