Si brinda all'arrivo d'estate

Incontro e stretta di mano tra i due più rinomati produttori di vini spumanti della Slovenia all’enoteca Solum in centro di Nova Gorica. Lo spumante, vino d’eccellenza per le giornate festive e estive, ma non solo, presentato in prima persona da Miran Sirk, fondatore della cantina Bjana nel Brda, ospitata nella tenuta rurale “Dorišce” del 13° secolo nel villaggio Biljana, che ricevuto un riconoscimento speciale dall'Unesco Italia per la conservazione del patrimonio naturale e culturale. Un bel confronto con gli spumanti Istenic, presentati di recente anche presso il ristorante stellato "Agli Amici" di Udine, un’altra realtà vinicola importantissima, sono, infatti, i primi produttori privati dei vini spumanti della ex Jugoslavia. La cantina Istenic proviene da Bizeljsko, zona vitivinicola slovena di Posavje (vicino a Krško, sul confine con la Croazia) e vanta una tradizione di oltre 50 anni. Entrambi produttori, che si dedicano alla produzione dei spumanti esclusivamente di metodo classico, hanno presentato una selezione dei loro prodotti dalla linea brut ai prestigiosi Bjana Prestige e Istenic Nr 1. Ad accompagnare la degustazione vini, gli assaggi firmati Glocal Gorumet, di piatti tipici della zona di Nova Gorica rivisitati dagli chef dell'hotel Perla, Matjaž Šinigoj e Janez Faletic.