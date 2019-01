Specogna, Rodaro e Bagatto nell'olimpo di Alpe Adria

Con l’uscita della 23° edizione della guida Magnar Ben Best Gourmet 2019 sono stati svelati i migliori ristoranti, vini e prodotti gastronomici di Alpe Adria. La pubblicazione ideata da Maurizio Potocnik in Friuli quest’anno ha premiato due cantine vinicole, Vignaioli Specogna di Corno di Rosazzo e Paolo Rodaro di Spessa di Cividale, e un artigiano del gusto, il prosciuttificio Bagatto di San Daniele (nella foto i titolari). In questa edizione non risulta premiato nessun ristorante della nostra regione.

Come ogni anno la guida valorizza più di 400 ristoranti tra cucina moderna e tradizionale, trattorie, osterie con cucina, locande, hotel; la ristorazione nel suo ensemble a 360° per tutte le tasche e per tutti i gusti all’insegna del “ristorare” nel vero senso della parola, poichè ristorare non significa solamente cucinare bene, ma anche accogliere bene, consigliare bene, essere ambasciatori di un territorio e comunicarlo al meglio, considerando che questo è un territorio particolarmente ricco di cultura enogastronomica. La guida pubblica nella sua 23° edizione anche 90 grandi vini e 70 prodotti d’autore di piccoli artigiani del gusto. Una panoramica ricca e piena di informazioni utili per chi in questo territorio vuole avere un’esperienza, vivere emozioni e gustarsi la vita, il cibo, il vino, al meglio, del resto si dice che “chi sa mangiare sa amare”.

“Sono entusiasta di questo lavoro - dice Maurizio Potocnik – negli anni abbiamo saputo cogliere sempre il meglio dell’espressione enogastronomica di questo territorio unico al mondo, il nostro punto di forza è sicuramente la profonda esperienza sul campo, ed una assidua e costante ricerca che si traduce in visite, visite che sono la vera nostra forza rispetto alle altre guide nazionali che per ovvie ragioni di budget non possono permettersi di visitare tutti i locali recensiti e pubblicati”.



RESTAURANTS AWARDS BEST OF ALPE ADRIA 2019 – (10 AWARDS)

AWARD MIGLIOR CUCINA CREATIVA 2019

El Molin - Chef Alessandro Gilmozzi

Cavalese (TN - ITALY)

AWARD MIGLIOR PIATTO DELL’ANNO 2019

Filetto alla Rossini - Chef Giovanni Rugolotto - Hostaria San Benedetto

Montagnana (PD – ITALY)

AWARD MIGLIOR RISTORANTE EMERGENTE 2019

Dam - Chef Uros Facuk

Nova Goriza (SLO)

AWARD MIGLIOR CUCINA DI AGRITURISMO 2019

Agriturismo Due Laghi - Nadia e Chef Paolo Bazzoli

Peschiera del Garda (VR - ITALY)

AWARD MIGLIOR PIATTO NON CUCINATO DELL’ANNO 2019

Degustazione formaggi di Tiziano Scandogliero - Locanda Le 4 Ciacole

Roverchiara (VR – ITALY)

AWARD MIGLIOR RISTORANTE D’HOTEL 2019

Met – Hotel Metropol - Chef Luca Veritti

Venezia (VE – ITALY)

AWARD MIGLIOR OSTERIA 2019

Antica Osteria Morelli - Chef Fiorenzo Varesco

Pergine Valsugana (TN – ITALY)

AWARD MIGLIOR BISTRO’

Caffè Garibaldi - Chef Lorenzo Cogo

Vicenza (VI – ITALY)

AWARD MENU’ GRAN GOURMET AL MINOR COSTO

Osteria V – Antico Veturo - Chef Andrea Nardin – Fratelli Pojana

Trebaseleghe (PD – ITALY)

AWARD MIGLIOR CESTINO DI PANE AL RISTORANTE

Villa Selvatico - Chef Alessandro Rossi

Roncade (TV – ITALY)



WINES AWARDS BEST OF ALPE ADRIA 2019 - (5 AWARDS)

AWARD MIGLIOR BOLLICINA METODO CLASSICO 2019

Ferrari Riserva Lunelli 2009 - Cantine Ferrari Trento

Trento (TN - ITALY)

AWARD MIGLIOR METODO ANCESTRALE 2019

Rosato Winkler 2017 (rifermentato col fondo biologico) - Winkler Alessandro

Vittorio Veneto (TV – ITALY)

AWARD MIGLIOR VINO BIANCO 2019

Malvasia Riserva 2015 (edizione limitata) - Vignaioli Specogna

Corno di Rosazzo (UD – ITALY)

AWARD MIGLIOR VINO AUTOCTONO 2019

Gran Malvasia 2016 - Moreno Coronica (ISTRIA - CROAZIA)

AWARD MIGLIOR VINO ROSSO 2019

Refosco dal Peduncolo Rosso 2012 - Paolo Rodaro

Spessa di Cividale (UD – ITALY)



FOOD AWARDS BEST OF ALPE ADRIA 2019 - (5 AWARDS)

AWARD MIGLIOR DOLCE ARTIGIANALE

Veneziana al cioccolato e spezie - Dario Loison – Loison Pasticceri

Costabissara (VI - ITALY)

AWARD MIGLIOR PANIFICATORE ARTIGIANALE 2019

Adriano Bottecchia - Panificio Bottecchia

Lago (TV – ITALY)

AWARD MIGLIOR CONFETTURA 2019

Composta biologica di pere e zenzero

FontanaBio – Erica Fontana

Arcè di Pescantina (VR – ITALY)

AWARD MIGLIOR PROSCIUTTO CRUDO ARTIGIANALE

Prosciuttificio Bagatto – Prosciutto Crudo di San Daniele

San Daniele del Friuli (UD – ITALY)

AWARD MIGLIOR PESCE 2019

Lingotto delle Dolomiti

Trota Oro – Preore (TN – ITALY)