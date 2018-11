Spirito di Vino: attesa per i vincitori

Sabato 10 novembre alle 11 nella Sala Espositiva, Esedra di Levante, a Villa Manin i membri della giuria e le autorità presenti proclameranno i vincitori della 19° edizione del concorso internazionale di illustrazioni satiriche Spirito di Vino, organizzato annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. La scelta di affidare un messaggio sul vino all’espressione pungente della satira è ciò che contraddistingue da sempre questo concorso. Un’originale e accattivante sfida lanciata ogni anno in tutto il mondo, in cui il tema del vino si rivela un elemento culturale in grado di essere spunto infinito di inedite creazioni.

In questi 19 anni Spirito di Vino è diventato un punto di riferimento per aspiranti vignettisti e professionisti già affermati, acquisendo un respiro sempre più ampio e raccogliendo oltre 9.000 vignette provenienti da oltre 50 paesi del mondo.

L’arduo compito di selezionare le opere per la fase finale e decretare i vincitori è stato svolto da una giuria d’eccezione, capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini, dai vignettisti Emilio Giannelli e Valerio Marini e da nomi illustri del giornalismo e grafica quali Gianluigi Colin, Franz Botré ed Enzo Rizzo, Carlo Cambi, Paolo Marchi, Aldo Colonetti, Fede & Tinto, Francesco Salvi e da Elda Felluga (Presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg).

I membri della giuria si sono ritrovati a Milano presso la Sala della Satira all’interno del Ristornate Rigolo, storico locale vicino al Corriere della Sera a Milano, dove sono esposte alcune delle più belle vignette di Spirito di Vino.

Per festeggiare un traguardo così importante, quest’anno le premiazioni e la mostra saranno ospitate nella prestigiosa cornice di Villa Manin, grazie all’ospitalità dell’Erpac – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione. Fino al 6 gennaio 2019 (da martedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18) nella Sala Espositiva della Villa verrà ospitata la mostra della 19° edizione di Spirito di Vino in cui potrete apprezzare l’umorismo pungente e la satira graffiante capaci di regalarvi sorrisi e momenti di riflessione.

Ricordiamo che nello stesso weekend, sabato 10 e domenica 11, avrà luogo Cantine Aperte a San Martino, l’evento autunnale dedicato alle visite e degustazioni in cantina che coinvolge oltre 30 aziende in tutta la regione.

Si ringraziano gli sponsor e i partner tecnici del concorso: PromoTurimoFVG, Erpac, Accademia di Belle Arti di Udine “G.B. Tiepolo”, Civibank, Dolomia, Del Torre e Juliagraf.