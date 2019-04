Su Telefriuli arriva 'Il cuoco di campagna'

A partire dal 21 aprile va in onda su Telefriuli, ogni domenica alle 13.30 e in replica il sabato successivo alle 20, il nuovo programma dell’emittente regionale. Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Udine diventa anche un set televisivo per la promozione della spesa a chilometro zero e la valorizzazione dei prodotti locali e del territorio rurale del Friuli Venezia Giulia.

Gli ingredienti di ogni puntata: i prodotti agricoli e i loro produttori, gli agrichef, le ricette della tradizione ma anche dell’innovazione, il cibo giusto, gli ospiti e i consumatori.

Francesca Spangaro, conduttrice di Telefriuli, accompagnerà i telespettatori e i consumatori che fanno la spesa in un viaggio tra i banchi del mercato agricolo più grande del Friuli e consegnerà gli acquisti, a chilometro zero, di prodotti freschi e di stagione agli agrichef di Campagna Amica che prepareranno davanti alle telecamere gustosi piatti della cucina contadina, lasciando preziosi spunti per gli amanti della buona tavola.

Ogni puntata prevede, inoltre, la presenza di un ospite d’eccellenza per la valutazione del piatto. Non mancheranno gli assaggi per i consumatori in visita al mercato, che potranno testimoniare l’elevato valore del cibo di Campagna Amica.