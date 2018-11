Taglio del nastro per Good

Con la partecipazione dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini, ha preso il via oggi alla Fiera di Udine la sesta edizione di Good, Salone delle specialità agroalimentari e della ristorazione, che fino a domenica 4 novembre espone, racconta e fa apprezzare il cibo nelle sue innumerevoli varianti e nelle professioni che ruotano attorno all’alimentazione e alla ristorazione.

Come ha ricordato in apertura il Presidente di Udine e Gorizia Fiere Luciano Snidar, nonostante la difficilissima situazione in cui versa il nostro territorio per le pessime condizioni atmosferiche, la Fiera vuole e deve andare avanti comunque, svolgendo il suo ruolo primario di promozione e sviluppo dell’economia e delle aziende.

Un sentimento di rispetto e di vicinanza a chi si trova in estrema difficoltà, ma anche un monito a guardare avanti proseguendo il cammino iniziato: nel caso di Good il percorso è quello di valorizzare, attraverso l’esposizione, la conoscenza, il racconto e la degustazione, alcune eccellenze della cucina regionale e italiana, prodotti molto famosi o quasi sconosciuti, con l’aiuto di personaggi affermati e di volti meno noti, eppure protagonisti di scelte imprenditoriali originali e innovative.

Il Talk Show inaugurale su “Cibo virtuale cibo reale” con Sonia Peronaci, fondatrice di giallozafferano.it ha dato il via ad un programma di oltre 85 eventi, tutti gratuiti. Realizzato in partnership con la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, rappresentata quest’oggi all’inaugurazione da Alessandro Tollon mentre per il Comune di Udine è intervenuto l’Assessore all’attività produttive e grande eventi Maurizio Franz e per il Comune di Martignacco Giulio Merluzzi, Good mette a disposizione dei visitatori l’esperienza e la competenza di aziende e produttori del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane, delle maggiori categorie professionali dell’agroalimentare e della ristorazione (cuochi, panificatori, pasticceri, macellai…) e delle Associazioni per un percorso che va dalla conoscenza e scelta delle materie prime alla lavorazione e trasformazione, per arrivare al prodotto finale che portiamo sulla nostra tavola.

Il cibo è una mappa sorprendente e saperla leggere non è solo importante, ma anche affascinante. Una mappa che si nuove nel tempo e nello spazio raccontando storie di uomini, di lavoro e di passioni, storie di territori e di prodotti, anni di ricerca e di innovazione… Good, sesto Salone delle specialità enogastronomiche e agroalimentari, che apre oggi alla Fiera di Udine, racconta questo viaggio esponendo e spiegando il cibo negli stand, negli incontri, nelle degustazioni e nelle dimostrazioni che si alterneranno fino a domenica 4 novembre lungo un programma che conta oltre 85 eventi, nessuno da perdere e tutti gratuiti, come gratuito è l’ingresso al Salone.

In Fiera i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia e non solo: speciali farine per fare il pane, la pasta e i dolci, mele antiche, particolari birre artigianali, gustosi formaggi anche di malga, prelibata pasticceria, prodotti gluten free con numerosi incontri promossi dall’Associazione Celiachia Fvg, il dorato miele dell’Abruzzo, le golose confetture e marmellate siciliane di arance Tarocco e il calore delle spezie provenienti da tutto il mondo. E ancora: la qualità eccelsa del tartufo bianco pregiato di Muzzana che incontrerà quella altrettanto pregiata del tartufo d’Abruzzo con la sua punta di diamante nella varietà del nero pregiato; l’oro verde di Vasto, il prezioso aceto balsamico di Modena e molto altro ancora…

Nel territorio di gusti, colori, sapori e tradizioni raccontato da Good non manca una delle massime eccellenze del made in Italy, il vino, proposto nello stand Enoteca Italia in 200 etichette e oltre 1000 bottiglie di aziende agricole selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia offrendo uno spaccato significativo della vitivinicoltura nazionale.

Nell’area eventi del padiglione 2 proseguono gli eventi principali, incontri condotti dal Beker Fabrizio Nonis e dal giornalista Stefano Cosma. La partecipazione a questi appuntamenti e alle relative degustazioni è gratuita (fino ad esaurimento posti disponibili).