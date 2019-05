Taglio del nastro per Sapori Pro Loco

Inaugurata ufficialmente questa mattina a Villa Manin di Passariano di Codroipo la 18esima edizione di Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia (programma completo su www.saporiproloco.it). La festa proseguirà poi anche il 17-18-19 maggio e proprio nella giornata conclusiva ci sarà l'atteso showcooking con la finalista di Masterchef, la carnica Gloria Clama.

Il presidente del Comitato regionale delle Pro Loco Valter Pezzarini e il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti sono intervenuti nella cerimonia d’inaugurazione condotta dalla giornalista Alessandra Salvatori. Pezzarini ha sottolineato il gran lavoro del migliaio di volontari delle Pro Loco coinvolte mentre Marchetti ha sottolineato come le Pro Loco siano l'anima di tanti paesi regionali. Con loro l'Erpac - Villa Manin, con Marilisa Valoppi che ha portato il saluto della direttrice Anna Del Bianco.

Sono intervenuti anche Elsa Zardini (presidente De Union de i Ladis de Anpezo, sodalizio dei ladini di Cortina d'Ampezzo che si sta gemellando con la comunità di Codroipo), Lucio Zamò rappresentante dell’Italian Chair District e vicesindaco di Manzano, Rudi Adami direttore Area Imprese FVG di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Morandini presidente della Fondazione Friuli, il maggiore Christian Modonutti delegato del Comandante Colonnello Andrea Amadori del 2° Stormo di Rivolto (Frecce Tricolori), Mario Busso curatore della Guida ViniBuoni d’Italia del Touring Club e Lara Persello di PromoTurismoFVG. Presenti anche vari sindaci e amministratori dei Comuni regionali e il consigliere regionale Franco Iacop. Al termine degli interventi alla Pro Loco di Majano è stato consegnato il trofeo per aver vinto il quiz televisivo Lo Sapevo di Telefriuli dedicato alle Pro Loco.

Il taglio del nastro è stato seguito dallo “stappo” di una bottiglia magnum del Sauvignon della cantina Pitars di San Martino al Tagliamento, vincitrice del concorso mondiale Sauvignon le cui selezioni si sono tenute a Udine. Le autorità hanno brindato al successo della manifestazione nell’enoteca, con le cantine presenti selezionate durante la Fiera regionale dei Vini di Buttrio e la Mostra Concorso Vini Doc Bertiûl tal Friûl di Bertiolo. L'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, accompagnato dal presidente Pezzarini, ha fatto visita nei vari stand salutando i volontari presenti che hanno spiegato con l'occasione i piatti proposti.

Oltre alle delizie enogastronomiche lungo tutta la giornata nell'area spettacoli di Villa Manin è stato possibile ammirare il trofeo del prossimi Campionati Europei Under 21 Uefa (che si disputeranno anche in Friuli Venezia Giulia) in una zona dedicata dove ci sono stati giochi ed esperienze interattive in tema calcistico per grandi e piccini. L’Uefa Under 21 Championship 2019 Trophy Tour è a cura di Federazione Italiana Giuoco Calcio e Master Group Sport in collaborazione con PromoTurismoFVG e Comune di Udine.

In più mostre a Villa Manin, laboratori per bambini e incontri letterari con PromoTurismoFVG nello Spazio incontri arredato con le sedie dell’Italian Chair District, una delle eccellenze regionali alla pari degli oltre 100 tra piatti tipici, vini, birre e gelati artigianali offerti negli stand gestiti da 32 Pro Loco.

