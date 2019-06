Tempo di bilanci per Aria di Festa

Lunedì sera si è conclusa con successo la 35esima edizione di Aria di Festa, la storica manifestazione organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che ogni anno celebra il Prosciutto di San Daniele Dop e il territorio unico nel quale questa eccellenza ha origine, con un weekend ricco di eventi enogastronomici e culturali. Durante la manifestazione, nei 15 stand del centro cittadino, nei ristoranti, nelle prosciutterie e osterie sandanielesi, sono stati affettati più di 1000 prosciutti, per un totale di oltre 2 milioni di fette di San Daniele.

Aria di Festa si conferma, quindi, un evento cardine per l’economia locale e regionale, in grado di far registrare un considerevole incremento dei consumi del 10%.

Per quanto riguarda l’aspetto turistico, nei 4 giorni della manifestazione sono sfiorati i 100.000 i visitatori, con un +12 % di presenze rispetto allo scorso anno. Anche quest’anno, oltre ad austriaci e sloveni, si è consolidata - con una percentuale pari all’80% - la forte presenza di turisti provenienti da varie regioni italiane (prevalentemente Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia). Non sono, inoltre, mancati gruppi che, in occasione della festa dedicata al Prosciutto di San Daniele, hanno raggiunto la cittadina dal sud Italia.

Protagonisti di questa edizione gli showcooking degli chef Bruno Barbieri, Alessandro Borghese, Antonia Klugmann, Simone Finetti, Simone Scipioni e Gloria Clama, che hanno preparato oltre 30 invitanti ricette a base di San Daniele e altri prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, richiamando un pubblico di oltre 4.000 appassionati di cucina nel corso di 11 imperdibili appuntamenti culinari all’interno del nuovo spazio eventi in piazza Duomo.

Grande l’entusiasmo scatenato dalla presenza dei celebri chef e delle giovani promesse del panorama gastronomico italiano. Pubblico in visibilio per Bruno Barbieri, accolto con grande eccitazione e ammirazione dai cittadini di San Daniele; lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin in carriera, ha incantato i presenti agli showcooking con racconti legati ai propri ricordi in cucina e spiegando cosa significa e cosa comporta diventare uno chef. Travolgente Alessandro Borghese, che con la sua verve ha coinvolto il pubblico accorso in gran numero, per assistere alle sue performance culinarie. Nel suo live cooking di sabato, Antonia Klugmann, chef friulana fortemente legata al proprio territorio, ha affascinato i presenti, trasmettendo con le sue parole e i suoi piatti tutta la propria passione per la cucina e l’importanza dell’utilizzo di materie prime stagionali e di qualità. Le nuove promesse Simone Finetti, Simone Scipioni e Gloria Clama hanno portato tanta freschezza e grinta, proponendo ricette sfiziose e invitanti. Proprio in occasione di Aria di Festa, inoltre, Gloria Clama, finalista friulana dell’ultima edizione di Masterchef, ha annunciato l’apertura di un ristorante in Friuli Venezia Giulia.

Nove i produttori che hanno aperto le porte dei loro stabilimenti e hanno offerto la possibilità di prendere parte a visite guidate alla scoperta del Prosciutto di San Daniele, sono stati più di 8.000 i partecipanti alle visite dove i mastri prosciuttai hanno raccontato come viene realizzata questa eccellenza dell’agroalimentare italiano, svelando i segreti di una tradizione artigianale secolare.

Poco meno di un migliaio i partecipanti agli educational che si sono tenuti presso la sede del Consorzio: dimostrazioni, laboratori di taglio a mano e degustazioni guidate, durante le quali il San Daniele è stato abbinato a due vini bianchi del Friuli Venezia Giulia delle Cantine Pitars o a della fresca birra Paulaner, anche quest’anno main sponsor di Aria di Festa insieme a Goccia di Carnia, l’acqua minerale friulana.

Anche in questa edizione, Aria di Festa ha ospitato importanti nomi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport. Tra questi, la madrina della 35esima edizione, Daniela Ferolla, protagonista, durante la cerimonia di apertura della kermesse, del tradizionale taglio della prima fetta, e Nicola Prudente, in arte Tinto, conduttore di Decanter su Radio Rai 2 e di Frigo su Rai 2, che con il suo savoir-faire accattivante ha coinvolto il pubblico durante la cerimonia di inaugurazione e gli showcooking in programma. Protagonisti del ricco calendario di incontri organizzati dall’associazione culturale sandanielese Leggeremente la cantante Nada, le sportive Nives Meroi, Giada Andreutti, Sara Casasola, l’attrice Donatella Finocchiaro e il rapper Doro Gjat.

Domenica 23 giugno, inoltre, ben 280 persone si sono recate alla manifestazione a bordo del Treno Storico Aria di Festa, un’elegante locomotiva a vapore d’epoca, i cui posti a disposizione sono andati sold out ad appena 48 ore dalla loro messa in vendita.

Il grande successo di Aria di Festa 2019 è stato possibile grazie alla collaborazione del Consorzio con la Regione Friuli-Venezia Giulia, Promo Turismo FVG, il Comune di San Daniele del Friuli e con le numerose associazioni culturali e turistiche locali, che hanno organizzato diverse iniziative volte alla scoperta delle tradizioni e delle bellezze artistiche, culturali e territoriali, che da secoli rendono unico e speciale il luogo dove nasce il Prosciutto di San Daniele.