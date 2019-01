Tutto pronto per Udine in cioccolato

Il centro storico di Udine ospiterà dall'1 al 3 febbraio l’ottava edizione della manifestazione Udine in cioccolato, una fiera dedicata ai dolci e al cioccolato con molti eventi collaterali dedicati alla presentazione dell’arte cioccolatiera in cui maestri cioccolatieri spiegheranno ai bambini delle scuole primarie il procedimento per la preparazione del cioccolato per far meglio conoscere e apprezzare i loro prodotti. La manifestazione, che viene organizzata per dare risalto alla preparazione artigianale dei dolci e dei prodotti al cioccolato, potrà contare sulla presenza di laboratori, esposizioni, degustazioni, corsi e incontri con gli esperti del settore puntando l'attenzione sulla qualità delle materie prime utilizzate.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna in una nuova veste – con il titolo “Udine in Cioccolato” - la tradizionale rassegna a ingresso libero dedicata, fa otto anni a questa parte, al cibo degli dei in piazza Matteotti a Udine. Tante golosità e tanto cioccolato per tutti e Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri. Sarà il centro storico di Udine a ospitare dall’1 al 3 febbraio 2019 l’ottava edizione della fiera dedicata ai dolci e al cioccolato caratterizzata da numerosi eventi collaterali dedicati alla presentazione dell’arte cioccolatiera nel coro dei quali i Maestri cioccolatieri illustreranno ai bambini delle scuole primarie il procedimento per la preparazione del cioccolato per far meglio conoscere e apprezzare i propri prodotti artigianali.

L’appuntamento, organizzato da Flash Srl con il patrocinio del Comune di Udine, troverà collocazione in una tensostruttura riscaldata, aperta dalle 9 alle 20 (con prolungamentoi il sabato fino alle 22), dove, anche in caso di maltempo si potrà assaggiare, ammirare e acquistare tutto quanto ruota attorno al mondo del cioccolato.

Saranno una decina gli espositori selezionatissimi che per tre giorni proporranno al pubblico e ai golosi di tutte le età tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, dragées, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili. Con particolare attenzione anche per i celiaci e per la cultura vegana. I Maestri cioccolatieri arriveranno da tutta Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia e, naturalmente, dal Friuli Venezia Giulia.

Saranno utilizzate solo fave di cacao dell’Ecuador (National Arriba), pertanto cacao di qualità, ricco in termini scientifici di magnesio, ferro e vitamina C, vitamine del gruppo B, e oligoelementi come zinco, rame e selenio. Questo tipo di cioccolato contiene infatti un’alta percentuale di flavonoidi, gli antiossidanti per eccellenza.

Questo il programma completo delle attività:

Venerdì 1 febbraio: ore 9 pertura stand del cioccolato; ore 11.45/13 – 16/19 primo Percorso educativo: “Dalla tostatura della fava di cacao alla creazione della pasta di cacao” (per le scuole); ore 20 chiusura stand. Sabato 2 febbraio: ore 9 apertura stand del cioccolato; ore 11.45/13 – 16/19 secondo Percorso Educativo: “Dalla Pasta di Cacao alla Creazione della Cioccolata” (per bambini e alunni delle scuole primarie); ore 22 Chiusura stand. Domenica 3 febbraio: ore 9 apertura stand del cioccolato; ore 11.45/13 – 16/19 secondo Percorso Educativo: “Dalla Pasta di Cacao alla Creazione della Cioccolata”(per bambini e alunni delle scuole primarie); ore 20 chiusura stand.