Villa Manin, tutto pronto per Sapori Pro Loco

Al via la 18esima edizione di Sapori Pro Loco, manifestazione primaverile tutta dedicata alle tipicità del Friuli Venezia Giulia organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, a Villa Manin di Passariano di Codroipo (programma completo su www.saporiproloco.it).

Si parte sabato 11 maggio con un ricco programma. Alle 18 apertura di chioschi, enoteca, birroteca e gelateria artigianale (oltre 100 prodotti tipici enogastronomici). Nello spazio incontri, allestito con le sedie dell'Italian Chair District, per la rassegna di PromoTurismoFvg alle 18.30 con partecipazione gratuita “Filari di Bolle: i vini spumanti del Friuli Venezia Giulia”, degustazione delle migliori “bollicine” regionali dell'omonima selezione organizzata dalla Pro Loco Casarsa della Delizia insieme al Comune e all'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, i cui sommelier guideranno questo speciale viaggio all'insegna del gusto.

Alle 21 Luna in Piazza, osservazione astronomica con il telescopio dal prato di Villa Manin a cura di CAST- Circolo Astrofili di Talmassons. Alle 21 in area spettacoli di fronte a Villa Manin Open Circle Trio & The Band Project nello spettacolo “A tribute to Stevie Wonder”, omaggio al grande artista americano.

Domenica 12 maggio altra grande giornata, che si aprirà alle 10 con l’esposizione del trofeo del Campionato Europeo Under 21 Uefa di calcio dalle 10 mentre alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale con le autorità.