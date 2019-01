Week end per golosi con Cioccolatiamo

Dall’1 al 3 febbraio ritorna in una nuova veste la fiera del cioccolato in piazza Matteotti a Udine. Tante golosità e tanto cioccolato per tutti e Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri di Perugia, Modica, Firenze, Bergamo, Cuneo, Lecco, a disposizione per le visite guidate, gratuite, delle scuole di Udine e provincia. Ingresso libero.Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna in una nuova veste – con il titolo “Udine in Cioccolato” - la tradizionale rassegna a ingresso libero dedicata, fa otto anni a questa parte, al cibo degli dei in piazza Matteotti a Udine. Tante golosità e tanto cioccolato per tutti e Artisti in vetrina con i Maestri cioccolatieri.Sarà il centro storico di Udine a ospitare dall’1 al 3 febbraio 2019 l’ottava edizione della fiera dedicata ai dolci e al cioccolato caratterizzata da numerosi eventi collaterali dedicati alla presentazione dell’arte cioccolatiera nel coro dei quali i Maestri cioccolatieri illustreranno ai bambini delle scuole primarie il procedimento per la preparazione del cioccolato per far meglio conoscere e apprezzare i propri prodotti artigianali.L’appuntamento, organizzato da Flash Srl. con il patrocinio del Comune di Udine, troverà collocazione in una tensostruttura riscaldata, aperta dalle 9 alle 20 (con prolungamentoi il sabato fino alle 22), dove, anche in caso di maltempo si potrà assaggiare, ammirare e acquistare tutto quanto ruota attorno al mondo del cioccolato.Saranno una decina gli espositori selezionatissimi che per tre giorni proporranno al pubblico e ai golosi di tutte le età tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, dragées, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili. Con particolare attenzione anche per i celiaci e per la cultura vegana. I Maestri cioccolatieri arriveranno da tutta Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia e, naturalmente, dal Friuli Venezia Giulia.Verranno utilizzate solo fave di cacao dell’Ecuador (National Arriba), pertanto cacao di qualità, ricco in termini scientifici di magnesio, ferro e vitamina C, vitamine del gruppo B, e oligoelementi come zinco, rame e selenio. Questo tipo di cioccolato contiene infatti un’alta percentuale di flavonoidi, gli antiossidanti per eccellenza.La manifestazione, che viene organizzata per dare risalto alla preparazione artigianale dei dolci e dei prodotti al cioccolato, potrà contare sulla presenza di laboratori, esposizioni, degustazioni, corsi e incontri con gli esperti del settore puntando l'attenzione sulla qualità delle materie prime utilizzate.

Questo il programma completo delle attività:

Venerdì 1 febbraio: ore 9 pertura stand del cioccolato; ore 11.45/13 – 16/19 primo Percorso educativo: “Dalla tostatura della fava di cacao alla creazione della pasta di cacao” (per le scuole); ore 20 chiusura stand. Sabato 2 febbraio: ore 9 apertura stand del cioccolato; ore 11.45/13 – 16/19 secondo Percorso Educativo: “Dalla Pasta di Cacao alla Creazione della Cioccolata” (per bambini e alunni delle scuole primarie); ore 22 Chiusura stand. Domenica 3 febbraio: ore 9 apertura stand del cioccolato; ore 11.45/13 – 16/19 secondo Percorso Educativo: “Dalla Pasta di Cacao alla Creazione della Cioccolata”(per bambini e alunni delle scuole primarie); ore 20 chiusura stand.