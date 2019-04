Wine Day a Villa Manin

Si è tenuto oggi, nella storica cornice di Villa Manin a Passariano, il Wine Day, l’evento di formazione, degustazione e incontro riservato ai professionisti del mondo Ho.re.ca del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, organizzato da Eurobevande. Giunto alla sua 11esima edizione, è ormai l'evento di riferimento che apre la stagione estiva con novità in termini di prodotti, presentazioni e occasioni di confronto e lavoro per chi opera nel settore della ristorazione e della ospitalità. La giornata è stata dedicata alla scoperta di territori, gusti e sapori unici attraverso la guida in un percorso di 120 metri, che attraverso 3 aree tematiche ha condotto ad esplorare cantine vinicole, birrifici e aziende alimentari.

Hanno partecipato oltre 800 persone che operano nel settore food & beverage, che hanno potuto vivere un percorso esperienziale all’insegna di formazione, novità ed eccellenze enogastronomiche e brassicole.

Le tre aree tematiche da esplorare sono state suddivise in modo da creare una sorta di riproduzione della giornata tipo del consumatore finale, per condurre i gestori di locali, ristoranti e hotel in un sentiero sensoriale in linea con l’approccio alla costruzione del menù. Le cantine si sono degustate andando dai vini frizzanti, ai vini freschi e leggeri fino ai vini importanti e strutturati. Le degustazioni food hanno messo uno chef accanto ai visitatori al fine di rendere unico servizio e proposta in ogni momento della giornata, fornendo segreti e conoscenze per conquistare il cliente durante la colazione, l’aperitivo, il pranzo e la cena. I birrifici con birre selezionate e artigianali hanno interpretato le esigenze più specifiche degli appassionati del luppolo.

Durante l’evento per i partecipanti è stato possibile devolvere un’offerta alla sezione Giovani del CRO di Aviano