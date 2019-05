Winearound in Lignano

Il festival enogastronomico itinerante Winearound - Vini e dintorni ritorna in Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è dal 21 al 23 giugno a Lignano Sabbiadoro, all’interno del suggestivo Parco del Mare di Lignano Pineta, nei pressi del PalaPineta. La manifestazione è realizzata dall’Associazione Culturale FoodAround, in collaborazione con la guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano, My personal Beer Corner e Lignano Pineta Spa, con il patrocinio di PromoturismoFvg e del Comune di Lignano Sabbiadoro e con la partecipazione di Gullino Fruits.

L’ingresso all’evento è libero e i visitatori potranno acquistare direttamente in cassa durante la manifestazione o in prevendita sul sito winearound.it le degustazioni desiderate o il “Percorso assaggio”, che consente l’assaggio di tutti i vini presenti alla manifestazione. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno del PalaPineta.

DATE E ORARI. Venerdì 21, ore: 17-24, Sparkilg Fever: una serata di apertura dedicata alle bollicine italiane con una selezione di spumanti a cura della guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring club Italiano, affiancate da birre artigianali del territorio. Il tutto accompagnato da musica e una proposta gastronomica a cura di alcune attività ristorative di Lignano Pineta.

Sabato 22 e domenica 23, ore: 17-24: degistazione e mostra mercato. Le aziende del territorio propongono in degustazione e vendita le loro etichette, affiancate dai due grandi banchi di degustazione della guida, Enoteca Italia e Sparkling Star, dedicati rispettivamente ai vini da vitigno autoctono e agli spumanti Metodo Classico della penisola.

Un vero e proprio viaggio all’interno del meglio della Penisola enoica, a cui si affiancano birre artigianali selezionate, musica ed una offerta ristorativa di qualità, con un menu ricco di tipicità, da abbinare alle oltre 500 etichette in degustazione.

LABORATORI E DEGUSTAZIONI GUIDATE. Non mancheranno degustazioni guidate e uno spazio culturale e ricreativo per parlare di buona alimentazione con un linguaggio adatto anche ai più piccoli.

EVENTI OFF. Nei locali di Lignano aderenti saranno proposte degustazioni a tema nei giorni precedenti la manifestazione.

Sul sito www.winearound.it è possibile consultare il programma della manifestazione, acquistare in prevendita i pacchetti degustazioni scontati e iscriversi alle degustazioni guidate.