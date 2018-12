Il Friuli in edicola, venerdì 14 dicembre 2018

Tra le braccia di falsi guru - In trappola. Difficoltà economiche e crisi interiori spingono molte persone a chiedere aiuto a veri e propri truffatori, capaci di rubare anche l’anima, oltre al portafoglio

La crisi economica e la sfiducia nelle istituzioni spingono sempre più persone tra le braccia di guru improvvisati, santoni della porta accanto e profeti delle pratiche non convenzionali, che possono rilevarsi anche molto pericolose.

Leggi il resto nel numero in edicola



Occulto: se lo conosci lo eviti - Manipolazione. Maghi, cartomanti, guru, santoni, coach, motivatori spesso condizionano pesantemente la vita di chi si trova in un momento di crisi e cerca ovunque risposte e sollievo alla propria sofferenza

“Non è vero, ma ci credo”. Quanti di noi, di fronte all’oroscopo, al gatto nero che attraversa la strada, alla rottura di uno specchio, pur armati di una buona dose di dubbio, non se la sono sentita di sfidare la sorte e hanno cercato di ovviare alla presunta sfortuna con riti scaramantici? La riposta è facile, perché sono situazioni che sono capitate a tutti almeno qualche volta nella vita, magari sotto esame, magari quando speri che la fortuna ti sorrida, magari quando sei in difficoltà. E sono proprio le condizioni di difficoltà che espongono molte persone al rischio di invischiarsi in meccanismi di manipolazione psicologica.

Leggi il resto nel numero in edicola



Il futuro del vigneto Friuli - Rauscedo. Dove va il mercato? Come adeguarsi ai cambiamenti climatici? A questi e a molti altri quesiti cerca di dare risposte la manifestazione ‘Le Radici del Vino’ nella capitale delle barbatelle

Nonostante i dati sull’occupazione facciano segnare nella nostra regione una delle migliori statistiche degli ultimi anni, il problema resta il problema dello scarso incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Solo un lavoratore su cinque a caccia di impiego si rivolge alle strutture specializzate che si tratti di Agenzie per il lavoro o di Centri per l’impiego, mentre circa l’80% continua a preferire altre vie, che si tratti di conoscenze, raccomandazioni o in ogni caso di contatto diretto con l’azienda. C’è dunque molto da fare per superare un ritardo molto pesante in termini di modalità operative dato che il sistema del collocamento è strutturato per compartimenti stagni, senza che ci sia una reale collaborazione tra i vari attori.

Leggi il resto nel numero in edicola



Dal Friuli agli Usa, fino alle stelle - Andrea Centazzo ha festeggiato i 70 anni con un nuovo spettacolo antologico, ‘Cycles of life’, con uno show multimediale realizzato con la Nasa e una celebrazione all’Università di Bologna

Quest’anno ha celebrato le sue 70 primavere, in gran parte trascorse a fare la cosa che ama di più: musica. In carriera ha pubblicato 202 album e creato almeno 400 composizioni dai lontani esordi beat nella Udine anni ’60 con la ‘band della scuola’, i Messengers (“il gruppo che avevamo al liceo per cercare di convincere le ragazze che… c’era di meglio da fare che ascoltarci”).

Leggi il resto nel numero in edicola



In allegato al settimanale “Business” di dicembre - Il mensile indipendente sull’economia del Friuli-Venezia Giulia. Gratis solo in edicola