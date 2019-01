Il Friuli in edicola, venerdì 25 gennaio 2019

Dopo le api tocca a noi - Le sementi di mais conciate con insetticidi, se non gestite correttamente, possono contaminare anche l’uomo. L’allarme lanciato dagli esperti



Supermercati nuovo terremoto - Alleanza Coop 3.0 avvia una pesante ristrutturazione. E i sindacati ora temono il peggio



Ecco le belle addormentate della città - Residenze di prestigio a Udine che nessuno vuole comprare



Perché Leonardo da Vinci sì e Aquileia no? - i caso - I 500 anni dalla morte del genio rinascimentale fanno più rumore dei 2200 dalla Fondazione della città romana, alla base della Chiesa friulana e del Patriarcato

Ne avevamo parlato già la scorsa estate su queste pagine, quando la Giunta regionale non aveva ancora deciso di dedicare una sostanziosa parte delle risorse 2019 per le attività culturali a Leonardo da Vinci, nel 500° anniversario della scomparsa. Quasi 4 milioni di euro per celebrare il genio italiano del Rinascimento (o genio tout court) ricordando il suo breve soggiorno in Friuli, incaricato dalla Repubblica di Venezia di progettare diverse fortificazioni sull’Isonzo, mai realizzate, a Gradisca. Un piccolo episodio nella storia della regione e dell’artista-inventore…, accennata in due abbozzi di lettere, ripiegati all’interno di un foglio del Codice Atlantico.

Cosa ascolteremo alla fine degli Anni '10 - Album in uscita o in lavorazione per molti esponenti della musica regionale, dal rock al metal, dal pop al jazz. E c’è anche chi pensa a sviluppare in maniera quasi definitiva la presenza digitale

Si vendono o no? Esistono ancora i cd o la musica è solo liquida, in streaming o download? Qualcuno si ricorderà ancora di Adele, Rihanna, Tool, Who, Smashing Pumpkins…, quando usciranno i nuovi lavori? Boh. Intanto, anche l’anno che chiude il secondo decennio del terzo millennio vedrà l’ennesima infornata continua di album che, venerdì dopo venerdì (giorno di pubblicazione ‘fisso’ da qualche anno), vengono pubblicati dai ‘sopravvissuti’ del mercato.

100 serate di amicizia, sul palco e fuori - il circolo acustico raggiunge un traguardo storico a La Girada di Udine sabato 26, con i live di 25 artisti in rappresentanza delle decine che hanno partecipato al format dal 2011 a oggi

Non sono in molti ad esibire un’iniziativa del genere e c’è solo da dire ‘bravi’ agli ideatori, ai musicisti coinvolti, ai gestori dei locali che hanno creduto nella musica live originale e al pubblico affezionato. Dopo aver regalato a L’uomo delle stelle (piccolo spazio pubblicità) una speciale serata ’99,5’, giunto al suo settimo anno di vita il Circolo Acustico taglia l’incredibile traguardo delle 100 serate in 46 location (coinvolgendo oltre 70 cantautori in versione ‘unplugged’) con una festa sabato 26 nella sua ‘casa’, La Girada di Udine.

FAMILY SALUTE

Epilessia, una giornata contro i pregiudizi - L’evento - In vista dell’11 febbraio, facciamo il punto su diagnosi, cause, effetti, trattamenti e su come superare i luoghi comuni su questa patologia