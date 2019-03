Inps: contro i furbi armi spuntate

Neppure il tempo di raccogliere i frutti di un sistema capace di colpire con precisione gli assenteisti di professione e subito l’Inps ha dovuto fare un passo indietro, con buona pace di chi a casa per malattia ci sta soltanto quando sta davvero male. Controllare milioni di certificati di malattia è impossibile: non resta che puntare sulle visite mediche fiscali, fatte tuttavia a campione.



Nel 2012 l’entrata in funzione del sistema di analisi dei dati “Savio” per i soli certificati provenienti dal settore privato, aveva permesso di dotare l’Inps di una sorta di mirino con il quale aumentare le probabilità di colpire il furbo di turno. Si trattava semplicemente di un sistema di analisi dei dati che fluivano costantemente negli archivi dell’Istituto, capace di evidenziare andamenti anomali e di determinare la stima di idoneità per ogni certificato inviato. Di fatto, il sistema Savio aveva permesso di elevare in maniera considerevole l’efficacia delle visite mediche nel senso di dichiarare idoneo al lavoro chi aveva inviato il certificato o di ridurre il periodo di malattia.



Nel febbraio del 2018, tuttavia, il Garante per la privacy ha censurato e sanzionato l’attività di analisi dei dati, contestando la violazione di più norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. A quel punto L’Inps ha deciso di staccare la spina a Savio, ma i risultati negativi si sono evidenziati molto rapidamente, come è emerso secondo quanto scritto in un rapporto da tre alti funzionari dell’istituto, con una netta diminuzione dell’efficacia delle visite fiscali nell’individuare i furbi pari al 26,8% che, tradotta in euro, significano 4,1 milioni di maggiore esborso per l’istituto.

Nella nostra regione la situazione sembra meno difficile rispetto ad altre aree, come ha sottolineato il direttore regionale dell’istituto, ma leggendo i dati diffusi dallo stesso Inps, appare evidente che lo spegnimento del sistema ha prodotto effetti negativi. Nel 2017 a fronte di 12.964 visite di controllo (settore privato le riduzioni di prognosi erano state 90, scese a 86 l’anno successivo quando le visite sono state in tutto 12.341.



Semmai appare più rilevante il dato relativo alle assenze: sono cresciute quelle giustificate, passate dalle 421 del 2017 alle 698 dell’anno successivo; sono invece calate drasticamente le assenze non giustificate: dalle 1.018 del 2017 alle 632 del 2018. Il dubbio che il mirino per scovare i furbi si sia appannata e che le visite di controllo non siano più mirate come avveniva in passato è insomma molto alto.