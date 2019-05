"Lega partito nazionale, puntiamo all'autonomia del Nord"

E' un bilancio decisamente positivo quello della Lega in Fvg. A tracciare l'analisi del voto è il governatore Massimiliano Fedriga, dopo l'exploit registrato dal Carroccio alle elezioni Europee. "La Lega dimostra di essere un partito nazionale, con un consenso che va dal nord al sud", ha dichiarato il presidente dal Palazzo della Regione. "Adesso bisogna andare avanti rispetto anche agli impegni presi con il Governo, e mi riferisco ai referendum chiesti dal Veneto e dalla Lombardia sull'autonomia, così come sono da valorizzare le specialità esistenti e virtuose, come quella del Friuli Venezia".

"La nostra Regione deve trovare spazi di crescita importanti. Infatti abbiamo già provato a tracciare la linea con lo Stato per nuovi accordi, perchè senza risorse muore l'autonomia. Gli 834 milioni di euro in più in tre anni confermano la volontà del Governo, sicuramente della Lega, di andare in quella direzione. Gli obiettivi per i prossimi anni sono riduzione della pressione fiscale attraverso un percorso di 4 anni. Nella prossima legge di bilancio, inoltre, anticipo che si interverrà sull'edilizia e le ristrutturazioni e nuove costruzioni".