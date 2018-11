"Mai come ora da Roma un vento contro il Nord"

"Il percorso di riduzione del debito seguito dall'amministrazione di centrosinistra, pur garantendo risorse per investimenti su settori produttivi e erogare, consente oggi a Fedriga di poter fare debiti con un rating ottimo". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, commentando le decisioni anticipate dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito all'intenzione della giunta di accedere a risorse aggiuntive tramite indebitamento della Regione.

"Prendiamo atto - ha osservato Spitaleri - che le indicazioni di Ferruccio Saro per la costruzione del bilancio regionale sono state recepite da Fedriga, che evidentemente comanda ma non governa. Ora vorremmo essere rassicurati a proposito della destinazione delle risorse che saranno attinte dell'indebitamento. Ad esempio se il programma di investimenti attivato da Rilancimpresa sarà proseguito e irrobustito, oppure se spenderemo denaro per comprare consenso".

"Se Fedriga seguirà l'esempio del Governo nazionale - conclude Spitaleri - ci sarà da preoccuparsi. Mai come oggi da Roma soffia un vento che va contro il nord".