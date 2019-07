'Mai più muri' in piazza Transalpina

E’ il titolo dell’iniziativa di protesta che si svolgerà in piazza Transalpina venerdì sera, 5 luglio, a partire dalle 20: un no corale e transfrontaliero ai muri, passati, presenti e futuri, un no alle barriere che rinchiudono innanzitutto chi le erige, un no ai progetti che contraddicono con violenza quella stessa idea di Europa grazie alla quale è caduto il confine tra Gorizia e Nova Gorica e che azzerano le prospettive sulle quali le comunità locali lavorano da ben prima che la Slovenia entrasse nell’Ue.

La manifestazione è stata organizzata in risposta alle recenti notizie sulla possibile creazione di barriere fisiche anti migranti lungo il confine e vuole esprimere una dichiarazione forte e chiara da parte dei cittadini, delle associazioni e della politica: indietro non vogliamo tornare. Sono stati ufficialmente invitati a partecipare il Sindaco di Gorizia, la Giunta e tutti i consiglieri comunali.

L’appuntamento, che è il primo di una serie d'iniziative lungo l’ormai invisibile linea di confine, nasce dalla collaborazione tra Forum Gorizia, Anpi Vzpi Gorizia – Gorica, Agore, Goriška si, Partito Democratico Gorizia San Floriano, Levica, Goriška.si, Diem 25, Rifondazione Comunista Federazione di Gorizia, Circolo Arci Skianto, Verdi FVG, Potere al Popolo Isontino, Socialni Demokrati Nova Gorica, Skgz, Diem 25, SSK.