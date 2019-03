8 marzo, lotta per parità a partire dalle istituzioni

“La politica dia l'esempio per la lotta sulla parità dei diritti delle donne: non può essere uno slogan che ripetiamo ritualmente un giorno all'anno. Basta guardare all'aula del Consiglio regionale per capire quanto ci sia da lavorare anche in Friuli Venezia Giulia per spezzare il 'soffitto di vetro' nella politica e nelle istituzioni. Rilanciamo con forza oggi la necessità di una legge che introduca la doppia preferenza di genere, proprio per garantire una rappresentanza che attualmente non c’è”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, in occasione della Festa della Donna.

Per il segretario dem “l'assenza o la marginalità delle donne in politica, in genere nelle posizioni apicali della società, costituisce un deficit di democrazia e di energie vere che tutti dovremmo proporci di superare, andando oltre i recinti dei partiti. Invece di commentare le proposte di Pillon - conclude - dovremmo tutti proporre un ragionamento condiviso, almeno nei presupposti, su questa grande questione”.