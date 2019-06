A Berlino si parla di Giulio Regeni

Le commissioni Esteri della Camera e del Bundestag tedesco oggi hanno parlato di Giulio Regeni. A rappresentare l’Italia nell’incontro di Berlino c’erano la presidente Marta Grande (M5S), i deputati Gualtiero Caffaratto (Lega), Chiara Ehm (M5S), Lia Quartapelle (Pd), Andrea Del Mastro (Fdi), Laura Boldrini (Leu) e Maurizio Lupi (Nci).

La famiglia del ricercatore friulano, torturato e ucciso in Egitto, ha inviato una lettera nella quale ha chiesto di dichiarare l'Egitto Paese non sicuro. “Richiamare i nostri ambasciatori potrebbe essere un segnale forte di pretesa di rispetto dei diritti umani", hanno aggiunto. “Tramite il Presidente della Camera Fico che ci ha dimostrato fin dal primo istante concreta e affettuosa vicinanza, vi chiediamo di non lasciarci soli nella nostra pretesa di verità”.

E proprio il presidente Roberto Fico, che domattina incontrerà il presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble, su Facebook ha scritto, postando la foto del disegno sul Muro di Berlino dedicato a Regeni: “Questo è il murales dedicato a Giulio. E non è un caso che sia qui perché a questa città era particolarmente legato. Portare il suo caso nel cuore dell’Europa assume un forte significato. Non solo in un’ottica di solidarietà tra Paesi ma anche perché Giulio Regeni era un cittadino e uno studioso europeo. Ringrazio quindi Schaeuble per aver risposto con sensibilità e attenzione all’appello fatto nei mesi scorsi. Lo incontrerò domani a Berlino dove si trova già la commissione Esteri della Camera guidata dalla presidente Grande. Parleremo del caso di Giulio Regeni ma anche di altri temi che riguardano oggi l’Europa, in una fase complessa e delicata come quella del dopo elezioni”.