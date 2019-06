A Trieste iniziata la 'battaglia' sui punti nascita

Oggi in Consiglio regionale si discute della chiusura del punto nascita di Palmanova e della riapertura di quello di Latisana. La decisione è stata presa dalla Giunta tramite un emendamento inserito, due giorni fa, nella discussione sulla legge omnibus.

La seduta dell’Aula, dopo un minuto di raccoglimento per la tragedia di Gorizia, dove è crollata una palazzina, provocando due vittime e un disperso, è stata interrotta per consentire alla presidenza e ai capigruppo di prendere parte a un incontro chiesto da sindaci e cittadini di Latisana e Palmanova in merito alle decisioni che si stanno per prendere sui punti nascita delle due cittadine.

In concomitanza con la seduta, il primo cittadino di Palmanova ha organizzato una mobilitazione popolare davanti al Consiglio regionale.

Il Sindaco Francesco Martines: “Ora più che mai la Bassa friulana si mobiliti. Siamo ancora in tempo per impedire che l’aula approvi questa decisione scellerata, fuorilegge e dannosa. Ora chiudono il Punto Nascita e a breve chiuderanno il Pronto Soccorso, riducendo quello di Palmanova, fiore all’occhiello della sanità regionale, a un ospedale minore. Ogni Consigliere regionale che voterà questo provvedimento dovrà rispondere della sue azioni, di aver disprezzato le persone che lo hanno votato, i contributi scientifici degli operatori medici e la volontà di 23 amministrazioni rappresentanti del territorio".

Intanto continua la raccolta firme (che si concluderà entro il 30 giugno) nei 25 comuni aderenti e su internet. E' attiva online su Change.org. Banchetti sono allestiti ai mercati di Cervignano del Friuli, Palmanova e Mortegliano oltre che davanti all’Ospedale di Palmanova. Da sabato sono state già raccolte 2.500 firme cartacee a cui vanno sommate 1.500 online.