A Villa Manin, uno sguardo sul futuro del Fvg

“Uno sguardo sul domani”, in particolare quello della regione Friuli Venezia Giulia. E’ quanto propone l’associazione culturale Valori & Identità in un incontro in programma giovedì 28 febbraio alle 20 a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Saranno presenti l’onorevole Guido Crosetto e il senatore Luca Ciriani di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Fvg Mauro Di Bert, il professor Stefano Pilotto (Mib di Trieste), portavoce provinciali e sindaci del territorio, che delineeranno le linee guida operative per il governo della Regione, con riflessi e anticipazioni sulle azioni politiche nazionali.

Dopo la testimonianza dei sindaci delle nostre città capoluogo (il sindaco di Gorizia Roberto Ziberna, il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli), l’incontro sarà chiuso dalle parole del Deputato di Fratelli d’Italia in Parlamento Guido Crosetto, che inquadrerà la posizione della “destra rinnovata” a livello centrale e nazionale, all’indomani dell’entrata del partito Fratelli d’Italia nella grande famiglia dei conservatori europei, dopo l’ufficializzazione il 22 febbraio a Roma al congresso “Convenzione Blu” di Acre, con l’obiettivo di costruire una confederazione di stati liberi e sovrani soprattutto in vista delle prossime elezioni europee.

Ampio spazio sarà dato agli interventi dei sindaci del territorio, che porteranno le loro esperienze e le condivideranno come spunto operativo da cui partire per costruire una politica ragionata che veda in un partito del centrodestra, alternativo e di peso rispetto agli altri dell’asse, il futuro del Fvg.

Argomenti importanti come riforme da attuare, enti locali, infrastrutture, sanità, ambiente, lavoro, sicurezza, i rapporti istituzionali interregionali e internazionali con regioni e Paesi confinanti, saranno un’occasione per confrontarci e per ascoltare chi si sta impegnando a dare delle chiare indicazioni sul futuro di governo da costruire, portando il contributo e l’intervento di chi ha dimostrato di saper amministrare il territorio.

"Il Friuli Venezia Giulia sta attraversando riforme epocali – spiegano gli organizzatori della serata - all’interno delle quali dobbiamo saper prendere in mano il timone e navigare verso il cambiamento, aprendo l'orizzonte a nuove vedute e soprattutto chiamando a raccolta tutto il popolo di destra e dei moderati, senza aspettare che arrivino indicazioni dall'esterno".

"Un appuntamento importante per fare il punto sulla situazione a livello nazionale, locale e regionale, rivolto a chi si ritrova nei valori e negli ideali del centrodestra, crede fortemente nel territorio e sente quindi la responsabilità di confrontarsi con quanti si riconoscono in questi stessi valori, per analizzare e discutere le proposte a livello comunale, regionale e nazionale. Nella convinzione che soltanto attraverso una virtuosa condivisione si possa fare ancora una buona politica sia sul territorio che a livello centrale, l’invito è esteso a tutte le persone che ritengono utile incontrarsi a questo fine e che si interrogano sugli equilibri del centrodestra”.