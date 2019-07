"Quello dei minori non accompagnati è un problema che va gestito, altrimenti può provocare anche episodi come quello di oggi", il sindaco di Udine Pietro Fontanini. "La violenza, in alcune delle etnie di provenienza di questi extracomunitari, è molto presente. Bisogna pertanto educare questi ragazzi al rispetto delle regole per una convivenza civile. Udine è ospitale nei confronti di ragazzi che non utilizzano la violenza per risolvere divergenze anche futili"", conclude Fontanini.