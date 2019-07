Aeroporto Fvg, confermata l'impostazione della Giunta Serracchiani

"Oggi la Giunta nomine riconferma Antonio Marano alla presidenza dell'Aeroporto Fvg. Noi, come Pd, abbiamo naturalmente dato seguito a una scelta fatta in passato dalla precedente amministrazione regionale di centrosinistra. Prendiamo atto invece di come il mutevole centrodestra oggi condivida posizioni che in passato ha pesantemente criticato". A dirlo sono il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello e il consigliere regionale del Pd, Roberto Cosolini a margine della seduta della Giunta per le nomine del Consiglio regionale, riunita per esprimere il parere sulla proposta di nomina di Marano alla carica di presidente della società “Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa”.

"Con la scelta fatta nel 2015, quando partì la nuova governance dell'aeroporto, Marano nel giro di un paio d'anni centrò gli obiettivi di risanamento e modernizzazione del sito. Non si può non ricordare come il centrodestra, allora fermo alla difesa del precedente presidente dell'aeroporto Dressi, si sprecò in critiche e inutili ironie sulla provenienza di Marano. Una questione" ricordano Bolzonello e Cosolini, "che fu anche motivo di attacchi sulle strategie dell'aeroporto. Tutto questo scompare oggi con la riconferma da parte del centrodestra di Marano, sparisce dai radar Dressi, e si avvallano di fatto le scelte fatte in passato".