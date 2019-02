Al via ProteggItalia, al Fvg 277 milioni

Si è svolta a Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, e il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per la presentazione del Piano nazionale per la sicurezza del territorio ‘ProteggItalia’.

Il Governo ha stanziato quasi 11 miliardi per il triennio 2019-2021 a disposizione degli Enti locali. Per le 17 regioni colpite da diverse ondate di maltempo, destinata una quota di 3,1 miliardi; 2,6 previsti nella legge di bilancio sono già stati ripartiti tra 16 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mentre altri 524 milioni sono stati recuperati dal decreto fiscale e dovranno essere successivamente assegnati.

In particolare, lo stanziamento già ripartito prevede 277 milioni per il Friuli Venezia Giulia.

LE SLIDE