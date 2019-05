Amministrative Fvg, i cittadini sanno scegliere

"Le elezioni amministrative confermano una volta di più che i cittadini sanno scegliere, riconoscere il buon lavoro e la capacità delle persone. Dopo i risultati delle europee con la Lega oltre il 40 % si temeva un’onda dirompente che non c’è stata, anzi. Possiamo festeggiare conferme e successi davvero importanti, da Tolmezzo, a Pradamano, da Gradisca a San Dorligo. Nemmeno le visite in tutte le frazioni del presidente Fedriga hanno impedito il successo a candidati preparati e a progetti seri per il proprio territorio". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando i risultati delle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia.

"Vinciamo con percorsi civici - spiega l'esponente dem - sconfiggendo i candidati della Lega sostenuti da Fedriga, tra cui addirittura il segretario provinciale della Lega a San Giovanni al Natisone. Vinciamo a Buttrio e a Fagagna, in montagna a Paluzza, con il responsabile regionale Pd per la montagna Massimo Mentil, con Erica Gonano a Prato Carnico, con Ivo Angelin a Budoia, che sconfigge la Lega con il simbolo del Pd, o a Treppo Grande dove superiamo l’80%. Potremmo continuare con Basiliano, Staranzano, con tutti i comuni al voto sul Carso triestino, con Terzo o Povoletto, che pare vinto sul filo di lana".

"Ciò che conta è avere questa importante base amministrativa da cui ripartire, perché - puntualizza Shaurli - per costruire la vera alternativa per la Regione del 2023 abbiamo necessità della competenza e della passione di tanti amministratori locali. Non nascondiamo ovviamente l’amarezza di alcune sconfitte, patite più per nostre divisioni che per il trascinamento della Lega, che anzi appare frastornata per non avere replicato sul territorio gli esiti della propaganda di Salvini. Aquileia, Pozzuolo e purtroppo Tavagnacco ci lasciano addolorati. Ma il messaggio dei cittadini è chiaro: se si amministra bene e non ci si divide si vince, nonostante i dati nazionali. Da domani, da queste persone - conclude Shaurli - si riparte sul territorio per costruire il progetto della regione del futuro".