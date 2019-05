Anche il Fvg ricorda De Michelis

E' morto, a 78 anni, Gianni De Michelis, esponente di spicco del Psi di Craxi e per molti anni ministro degli Esteri. Nato a Venezia il 26 novembre del 1940, era malato da tempo. I funerali si terranno nel capoluogo veneto in forma strettamente privata. Politico simbolo degli anni ’80 e dell’ascesa socialista, venne poi travolto da Tangentopoli, ma era ricordato anche per le serate in discoteca e le belle donne.

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin esprime il cordoglio dell'Assemblea regionale per la morte di Gianni De Michelis, che fu tra l'altro ministro degli esteri dal 1989 al 1992, e lo ricorda come uomo di cultura ampia ed eclettica, dotato di spiccata intuizione politica, attenta ai cambiamenti geopolitici e lontana dai perimetri della contingenza. Il Friuli Venezia Giulia - ricorda il rappresentante dell'Assemblea legislativa regionale - lega al nome di De Michelis la legge per le aree di confine, quella legge n.19 del 9 gennaio 1991 che si inserì in un momento di gradi cambiamenti segnati dal venir meno dei contrasti tra Est e Ovest e da una fase importante della cooperazione italiana internazionale che diede anche alla nostra regione un ruolo da protagonista verso l'Europa centro orientale e i Balcani. E nello stesso anno con la nascita del Mittelfest, il Friuli Venezia Giulia iniziò ad offrire una delle più prestigiose vetrine della prosa, musica e danza dell'area Mitteleuropea e di quell'ambito geopolitico inserito nell'Iniziativa Centro Europea. In quella stagione storica e politica la nostra regione trovò in Gianni De Michelis un interlocutore determinante.

“Può essere stato un politico su cui il giudizio si è diviso, ma il tempo consente di andare alla sostanza delle idee più propriamente politiche, a una visione. E De Michelis aveva una visione per l'Europa e in particolare per il ruolo che poteva giocare l'Italia dopo la caduta del Muro di Berlino, e in questo progetto c'era un posto per il Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma Salvatore Spitaleri, membro della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia, ricordando l'ex ministro. “Nell'89 abbiamo avuto un'Europa – ricorda Spitaleri - che si è fatta comunque trovare pronta al momento della caduta del muro, una diplomazia fatta meno di gesti clamorosi e più di relazioni, ancora la fiducia che abbattere i muri servisse la causa della pace. Si è radicata allora la missione di un Friuli Venezia Giulia ponte e laboratorio di relazioni internazionali”.

Per Spitaleri “il protagonismo della politica estera di De Michelis non era lo scimmiottamento di qualche leader straniero, ma la prosecuzione del ruolo fondativo dell'Italia in Europa verso un Est in cui i regimi antidemocratici mostravano le loro crepe”.