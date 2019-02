Anpi: chiesta la revoca dei fondi regionali

Il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia/An ha depositato un'interpellanza per chiedere alla Giunta regionale di valutare se sia o meno il caso di continuare a finanziare l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi). L'atto era stato annunciato negli scorsi giorni dal capogruppo, Claudio Giacomelli, a seguito delle polemiche sollevate a causa delle tesi negazioniste e revisionistiche sostenute da alcune sezioni Anpi.



"Chiediamo alla Giunta che sia reso noto - ha spiegato Giacomelli - l'ammontare dei finanziamenti e dei contributi erogati dal Friuli Venezia Giulia alle sezioni regionali dell'Anpi negli ultimi anni. Come FdI/An, vogliamo sapere se la Giunta intende o meno prendere in considerazione l'ipotesi di valutare, a partire dall'Anpi, la possibilità di rivedere i finanziamenti erogati o da erogare a tutte le associazioni che beneficiano di fondi pubblici che propongono iniziative giustificazioniste, riduzioniste o addiruttura negazioniste nei confronti delle tragiche vicende del confine orientale".



In merito all'interpellanza è intervenuto anche il consigliere Basso, il quale ha rivendicato "la necessità di procedere con una revoca dei fondi all'Anpi, in quanto associazione che si dimostra contraria ai valori a cui si ispira la nostra democrazia e palesemente schierata a favore del revisionismo storico, inaccettabile per Fratelli d'Italia/An. Non possiamo tollerare, dopo anni di silenzio su un'orribile pagina della nostra storia, che qualcuno possa minimizzare o negare quei tragici eventi grazie a dei finanziamenti pubblici".



"Come Fratelli d'Italia/An - hanno concluso i due esponenti di centrodestra - auspichiamo che la Giunta regionale intervenga rapidamente, chiudendo i rubinetti a chi continua a portare avanti il revisionismo storico su una delle pagine più buie del nostro Paese".