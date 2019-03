Appalti pubblici su misura delle imprese regionali

Il gruppo consiliare del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale ha presentato oggi una proposta di legge regionale per semplificare e velocizzare le procedure di aggiudicazione in Friuli-Venezia Giulia e favorire l’accesso delle piccole e medie imprese locali ai lavori pubblici, favorendo il rilancio del settore edile, con una profonda ricaduta economica e sociale sulla regione.



Il capogruppo Massimo Moretuzzo ha illustrato la proposta normativa nel corso del convegno “Economia regionale: quali le prospettive e le opportunità con una nuova legge regionale per i lavori pubblici?”, organizzato dal Gruppo consiliare nella sede della Regione a Udine.

Nel dettaglio, gli interventi previsti nella proposta di legge “Nuove norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale e locale” del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia – che sarà depositata a breve – riguardano il calcolo del valore degli appalti, imponendo l’utilizzo del prezzario regionale per facilitare l’azione delle stazioni appaltanti e garantire agli operatori economici di avere accesso a gare ben calibrate; la selezione degli inviti nel caso di procedure negoziate e criteri di valutazione delle offerte con l’obiettivo di promuovere l’accesso ai lavori pubblici delle imprese locali, valorizzando il legame di queste ultime con il territorio sul quale operano (operatività rispetto al luogo dei lavori, uso delle filiere locali, minor impatto ambientale) e le esperienze acquisite nei confronti delle stazioni appaltanti della regione; sopralluogo obbligatorio per permettere la formulazione consapevole delle offerte; elenco regionale degli operatori economici per velocizzare le procedure di assegnazione dei lavori.



“I lavori pubblici sono un settore fondamentale e imprescindibile per l’economia e la società della nostra regione, in pesantissima crisi da tempo - ha sottolineato Massimo -. Tra le potestà legislative in capo alla Regione vengono specificatamente ricompresi anche i lavori pubblici di interesse locale e regionale. La nostra proposta di legge va nella direzione di concretizzare questa importante opportunità per il territorio”.