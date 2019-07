Arpa Fvg più vicina a cittadini e imprese

Potenziamento dell'informazione diretta, capillare e in tempo reale per soddisfare al meglio richieste, necessità, esigenze e tempistiche di cittadini e imprese relativamente a qualità di aria e acqua, così come alla situazione dei siti inquinati e delle aree maggiormente sensibili dell'estremo Nordest d'Italia. È questo uno dei principali obiettivi che l'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha identificato per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) del Friuli Venezia Giulia che oggi, festeggia i 20 anni dall'istituzione con l'avvio del nuovo corso affidato a Stellio Vatta, sesto direttore generale di Arpa Fvg ma primo ad essere emanazione del vivaio interno.

"Abbiamo optato per una scelta interna - ha affermato Scoccimarro al termine della visita alla sede centrale Arpa di Trieste - in quanto Vatta (mandato di 42 mesi) conosce bene l'Agenzia, dove vent'anni fa ha cominciato il suo percorso manageriale, e ha dato ampia dimostrazione di professionalità e capacità di portare a termine in tempi molto rapidi i compiti assegnati come, ad esempio, con il completamento del polo intermodale di Ronchi dei Legionari".

Scoccimarro ha quindi sottolineato anche un ulteriore step che vedrà Arpa Fvg "sempre più in sinergia con l'operato della direzione regionale Ambiente, dando così vita a una grande squadra che opera insieme alle altre istituzioni e realtà interessate del territorio per supportare quella che ormai è una vera e propria rivoluzione culturale in campo ambientale. Tale processo- ha spiegato l'assessore - deve essere supportato da comunicazione e informazione innovative, utilizzando anche i social media affinché la popolazione sia in grado di recepire e comprendere al meglio tutto quanto riguarda le evoluzioni del settore".

"Nel corso dei suoi primi vent'anni - ha commentato Vatta - l'Arpa Fvg è cresciuta moltissimo ed è parte riconosciuta e apprezzata di un sistema nazionale dell'Ambiente. Adesso ci aspettano nuove sfide, ben consci dell'importanza che riveste per la regione il monitoraggio attento e costante di aree industriali sensibili quali Trieste, Monfalcone e Maniago ma anche i due Siti di interesse nazionale (Sin) del capoluogo regionale e Grado-Marano".

Arpa Fvg opera in tutta la regione con dipartimenti nelle quattro città capoluogo, una forza lavoro di poco superiore alle 300 unità e laboratori di analisi concentrati a Trieste e Udine dove, nel primo semestre 2019, sono state già effettuate 181 prove accreditate. Inoltre, l'Agenzia regionale è riconosciuta come laboratorio nazionale ed effettua interventi anche per Sardegna, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna, Basilicata, Sicilia, Calabria e Marche.