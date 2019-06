Martedì 25 giugno, alle 19, nello spazio coworking Lino’s & co di Udine (in via Artico di Prampero 7) si terrà l’Assemblea aperta di Open Fvg. "Sarà un’occasione per tutti i cittadini per conoscere il nostro gruppo e interagire con i nostri amministratori, un evento per raccogliere le diverse istanze dal territorio", spiegano da Open Fvg.

"Parteciperà come nostro rappresentante in Consiglio regionale anche Furio Honsell che illustrerà al pubblico i principali contenuti dell’azione istituzionale da lui svolta in questi ultimi mesi".