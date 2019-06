Si è svolta ieri sera a Udine l'Assemblea Aperta di Open FVG. La serata è stata molto partecipata con iscritti e simpatizzanti da tutta la regione. Il Presidente di Open FVG Giulio Lauri ha svolto una relazione sui risultati delle ultime elezioni europee ed amministrative: “Il buon risultato di Furio Honsell alle elezioni europee e l’affermazione del centrosinistra in diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia distintisi negli ultimi anni per buona amministrazione, attitudine al cambiamento e presenza di una giovane leva di sindaci consiglieri e assessori, come Tolmezzo, Gradisca, Staranzano e Turriaco, conferma il fatto che anche in Friuli Venezia Giulia è possibile allargare il campo del centrosinistra ottenendo nuovi consensi e di questo ringraziamo gli elettori”.



In seguito il Consigliere regionale Furio Honsell ha illustrato i contenuti della propria azione istituzionale e le ragioni della netta opposizione alle scelte di governo della maggioranza Fedriga: “anche l’ultima DDL Omnibus discussa negli ultimi giorni in Consiglio dimostra come questa Giunta e questa maggioranza politica non abbia alcuna strategia chiara per lo sviluppo e il futuro della nostra regione: prosegue l’opera di propaganda elettorale, che sa ben smontare le riforme svolte negli anni scorsi ma non ricostruisce e non sa offrire risposte, che dice di ascoltare ma che non convoca le audizioni per ascoltare i soggetti interessati durante le discussioni delle norme in votazione, che dice di affrontare i problemi reali ed invece continua a ripresentare gli stessi emendamenti ad ogni legge, senza alcuna progettualità e con interventi spot”.



Nel corso del dibattito, che ha toccato una pluralità di temi sia locali che di carattere generale, è emerso l'orientamento di consolidare la realtà di Open FVG. Prosegue Giulio Lauri: “Dalle elezioni europee e amministrative il progetto di Open FVG esce rafforzato: lo spazio politico per una forte rete di amministratori e uomini e donne attenti al mondo del lavoro e impegnati ogni giorno nella società civile sui temi del dell'ambiente e dell'inclusione c'è e ora si tratta di rafforzarla. Il primo anno di bilancio di Open FVG è lusinghiero e ci spinge ad organizzarci e ad andare avanti radicandoci ancora di più nel territorio del FVG".