Autonomie locali: martedì l'elezione del presidente del Cal

Il Consiglio delle autonomie locali si riunirà domani a Udine, nel palazzo della Regione, per eleggere il presidente e il vicepresidente.



I lavori proseguiranno con l'espressione del parere in merito a due provvedimenti della Giunta regionale.



Riguardano, rispettivamente, l'attuazione dell'atto di programmazione in materia di lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020, in merito agli obiettivi e agli indicatori di risultato, e ai tempi per la programmazione locale; e il sistema premiale e sanzionatorio per l'utilizzo di spazi finanziari regionali da parte dei Comuni.



Al termine sarà presentato il quaderno di lavoro dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OECD), che analizza le competenze dell'ente locale nel prossimo futuro in Friuli Venezia Giulia.