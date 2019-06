Ballottaggi, l'onda della Lega non è travolgente

“Questi ballottaggi danno un segnale chiaro, che va al di là di chi ha vinto a Ferrara o a Rovigo e Livorno: l'onda d'urto della Lega non è travolgente come pareva solo due settimane fa. l'Italia sta tornando al bipolarismo, con il Pd fondamentale per costruire l’alternativa a chi rischia di sfasciare il nostro Paese”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha giudicato il risultato dei ballottaggi “un successo storico in alcuni luoghi, oltre le aspettative”.

Per Shaurli “l'esaltazione della Lega sta toccando vertici altissimi, per loro il centrodestra non esiste più, se non come silenzioso portatore d’acqua, vince Salvini vincono i loro ministri. Lo stesso accade nella nostra regione, ma qui, dopo le amministrative non abbiamo sentito Fedriga proclamare vittorie. In Fvg, nonostante la presenza di Fedriga in ogni frazione invece che al lavoro in Regione, il centrosinistra ha in molte realtà ribaltato il risultato delle europee ed è da lì che ripartiremo, dagli amministratori".

"Il Pd non li vuole al traino di un capo né ripetere a pappagallo le parole del 'capitano' di turno: sono quelli che conoscono meglio il territorio e devono essere ascoltati per essere pungolo continuo per le nostre politiche e con loro dobbiamo aprire una nuova fase con tutti quelli, siano moderati, ambientalisti o di sinistra, che hanno cuore il futuro dell’Italia e sanno che nonostante tante parole né Fedriga né Salvini si faranno pagare in mini bot”.