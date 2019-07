Bambina salvata a Forni, fondamentale il defibrillatore

"Quanto accaduto ieri al villaggio Bella Italia di Forni Avoltri testimonia quanto sia importante intervenire rapidamente in casi di arresti cardiocircolatori e quanto sia fondamentale la presenza e l’utilizzo di un defibrillatore. Coincidenza vuole che questo episodio concluso positivamente per la dodicenne romagnola sia accaduto a poche or di distanza dall’approdo nell’aula di Montecitorio di una proposta di legge finalizzata proprio ad incrementare sensibilmente la presenza di defibrillatori sul territorio, di favorirne fortemente il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e di diffondere l’informazione e la cultura dell’intervento in emergenza. Una proposta fortemente voluta da Forza Italia e che ha incontrato il consenso di tutte le forze parlamentari". Così Roberto Novelli, deputato di Forza Italia, componente della commissione Affari sociali.

"Ogni anno 60mila persone in Italia sono colpite da arresto cardiaco, nel 70% dei casi in presenza di personale non sanitario. La possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10% per ogni minuto trascorso dall'arresto, così come quella di avere un danno neurologico permanente. Ecco perché è necessario dotare uffici pubblici, impianti sportivi, stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto dei defibrillatori di nuova generazione: apparecchi che guidano gli utilizzatori con comandi vocali e che prima di attivarsi compiono una diagnosi sul paziente per valutare il reale bisogno della defibrillazione. La proposta di legge prevede anche una modifica la codice penale che dispone la non punibilità per chi interviene in stato di necessità per soccorrere una vittima di sospetto arresto cardiaco, l’introduzione di corsi di rianimazione di base e utilizzo dei defibrillatori automatici nelle scuole. Infine è prevista l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118" per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l’emergenza”, prosegue il deputato azzurro.

"Intervenendo in aula durante la discussione generale ho rivendicato con orgoglio come il Friuli-Venezia Giulia sia all’avanguardia a livello di organizzazione, competenza e formazione. Un modello, quello del Friuli-Venezia Giulia, che ho personalmente chiesto fosse illustrato alla commissione Affari sociali dal dottor Antonaglia, direttore della sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria. Siamo ancora alla fase iniziale dell’iter e non mancheranno le difficoltà, a partire dalla copertura economica per l’acquisto dei defibrillatori da parte della pubblica amministrazione. Ma di fronte al salvataggio di una vita umana non può e non deve esserci ostacolo di natura economica. L’impegno mio, di Forza Italia e della politica tutta è quello di mettere il nostro Paese al passo con i principali Paesi europei”, conclude Novelli.