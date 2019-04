Bilancio regionale sempre più trasparente

Verificare con attenzione le cifre del bilancio regionale non sempre è semplice, ma quando si tratta di società partecipate e del peso che i loro conti hanno su quelli dell'ente prorpietario diventa se possibile più impegnativo. Un passo avanti in tal senso arriva dalla strumento del bilancio consolidato.Come annunciato lo scorso anno la Giunta regionale ha deciso di aggiungere altre 18 società all’elenco delle sei già incluse.



“La necessità di redigere il bilancio consolidato tra la Regione e le sue società partecipate - secondo l'assessore regionale alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli - permette di rendere la Pubblica amministrazione una casa di vetro al servizio dei cittadini, all'insegna della trasparenza”.

L'ampliamento dell'area di consolidamento consentirà, dunque, di rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo pubblico di cui fanno parte quegli enti controllati che la Regione ha deciso di porre sotto esame, per esigenze di trasparenza e pubblicità della Pubblica amministrazione.



Nell'esercizio finanziario dello scorso anno erano inseriti in elenco l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa, Friuli Venezia Giulia Strade, Gruppo Friulia, Insiel spa, Società Ferrovie Udine-Cividale e Ucit srl; con il bilancio consolidato 2018, l'elenco viene implementato con l'inserimento dei seguenti enti: Arpa - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Fvg, Ersa - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, Arlef - Agenzia regionale per la lingua friulana, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale dell'Alto Friuli, della provincia di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e Udine, Consorzio Innova Fvg, Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, Ente parco naturale delle Dolomiti friulane, Ente regionale per il patrimonio culturale del Fvg, Ente tutela patrimonio ittico, Promoturismo Fvg, Polo tecnologico di Pordenone spa, Società autostrade Alto Adriatico Spa e Afvg security Srl (società controllata dall'Aeroporto Fvg Spa che svolge servizi di sicurezza e controllo dei passeggeri, dei bagagli e delle merci).