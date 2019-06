Buttrio e il Friuli in lutto per la perdita di Claudio Malacarne

Buttrio è in lutto per la scomparsa di Claudio Malacarne, morto venerdì 28 giugno a 69 anni dopo una grave malattia, noto per il suo generoso impegno al servizio nella parrocchia e dell’intera comunità. “Una persona buona, dedita agli altri, sempre disponibile, prezioso punto di riferimento tecnico e legale per l’amministrazione comunale da ben 25 anni”, commenta il sindaco Eliano Bassi. “Preparato, Intelligente, discreto ma cordiale, dedito al prossimo, competente collaboratore in tante attività ecclesiali a livello sia diocesano che parrocchiale”, così lo ricorda il parroco Andrea Gamba, annunciando i funerali lunedì alle 10, nella Chiesa Santa Maria Assunta a Buttrio.



Nato a Genova il 23 ottobre del 1949, era sposato con la buttriese Claudia Zuccolo, da cui ha avuto la figlia Ilaria. Si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Trieste, ha poi lavorato in Regione FVG come dirigente amministrativo fino al pensionamento. E’ stato consigliere comunale di Buttrio, eletto nel 1999 nella lista civica Buttrio Nuova Proposta. Molto attivo come volontario laico nell’ambito parrocchiale, ha curato soprattutto gli aspetti liturgici e pastorali dell’informazione cattolica. E’ stato direttore del Consiglio Pastorale di Buttrio e del Consiglio Foraniale di Rosazzo, nonché membro della redazione del bollettino parrocchiale “Sot l’orloi”. Dal 2012 dirigeva anche l’Ufficio Diocesano “Migrantes”; era inoltre membro della commissione Migrantes Triveneta, componente laico dell’Equipe diocesana per il catecumenato, membro della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo.



Don Federico Grosso, buttriese, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Udine, consigliere comunale prima dei voti, lo conosceva bene. “ Eravamo amici da tempo. Ci siamo conosciuti in parrocchia quando era direttore del consiglio pastorale. Una persona generosa, metteva a disposizione la sua competenza di giurista e uomo di legge. Ci siamo ritrovati poi assieme nell’avventura politica, anche se la mia esperienza di consigliere comunale è terminata quando sono entrato, poco dopo, in seminario. Ci siamo sempre tenuti in contatto; ha collaborato per la Curia diocesana di Udine, occupandosi dei migranti finché la salute glielo ha permesso, fino a circa un mese fa”.



Malacarne ha seguito e sostenuto l’attuale compagine amministrativa per anni offrendo la sua consulenza tecnica, dando un grandissimo contributo nell’elaborazione dei programmi politici-amministrativi. “Pacato, moderato, con idee chiare e profonde, era soprattutto una persona buona oltre che competente, che ha sempre messo in primo piano le persone e la comunità, sempre dedicato agli altri - aggiunge il sindaco -. Ci è stato vicino anche quando la malattia ne aveva compromesso la qualità di vita. Perdiamo un punto di riferimento, ma i suoi insegnamenti saranno una linea guida per il nostro operare”.



Il presidente Piero Mauro Zanin esprime il cordoglio del Consiglio regionale per la prematura scomparsa di Claudio Malacarne, già vice segretario generale del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e direttore dell'Ufficio studi legislativi dell'Assemblea.



"Fondamentale è stato il suo impegno - ha detto Zanin - nell'opera di ricostruzione del Friuli, avendo guidato per vent'anni l'ufficio legale e legislativo della Segreteria generale straordinaria preposta alla realizzazione degli interventi".



"Malacarne è stato un punto di riferimento per i sindaci del Friuli terremotato - ha aggiunto il Presidente - riuscendo a evidenziare le criticità procedurali del complesso processo ricostruttivo e sapendo individuare, con il rigore e la competenza che gli erano proprie, le soluzioni più idonee".



Infine Zanin ha ricordato l'impegno a servizio della collettività svolto dopo il pensionamento, con la Caritas e con l'ufficio Migrantes della Diocesi di Udine. Due sono i contributi di Malacarne inseriti nelle pubblicazioni curate dall'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale nel 2016, in occasione delle iniziative organizzate per celebrare il quarantennale del sisma del 1976.